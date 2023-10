Lars Leeftink

Donderdag 26 oktober 2023 11:09 - Laatste update: 14:21

De FIA heeft tekst en uitleg gegeven over de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc nadat een controle na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten had uitgewezen dat beide auto's niet aan de regels hadden voldaan. De boodschap richting de teams en fans: deze controles bestaan al tientallen jaren en worden telkens op dezelfde manier uitgevoerd.

Afgelopen zondag kregen Leclerc en Hamilton na de Grand Prix van de Verenigde Staten te horen dat hun auto's, samen met die van Lando Norris en Max Verstappen, door de FIA gecontroleerd werden. De auto's van Leclerc en Hamilton bleken te veel slijtage te hebben bij de bodemplaten, vooral als resultaat van het hobbelige circuit in Austin en het drukke raceweekend (met sprintrace). De auto van zowel Norris en Verstappen bleek in orde te zijn. Na afloop was er veel kritiek op de wijze waarop de FIA de auto's uitkiest, iets wat steekproefsgewijs gebeurt.

Uitleg FIA na diskwalificatie Hamilton en Leclerc

In het communiqué van de FIA geeft het autosportorgaan aan dat de keuring van afgelopen weekend niks nieuws is voor de teams. "Het proces van willekeurige controles bestaat al tientallen jaren en is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat teams voor de race niet weten welke specifieke gebieden van hun auto’s mogelijk worden onderzocht, uiteraard naast de standaardcontroles. Dit betekent dat, vanuit hun oogpunt, elk deel van de auto kan worden gecontroleerd. We hebben een zeer ervaren groep technici, en zij beschikken over een aanzienlijke hoeveelheid gegevens die kunnen helpen bij de beslissing welke onderdelen gecontroleerd moeten worden." Het gaat hierbij om software die data van de auto's kan vergelijken met de eigen data van de FIA die het voorafgaand aan de race heeft verzameld. Als er dan grote verschillen worden gevonden, wordt de auto na de race gecontroleerd. Zo kiest de FIA richting het einde van de race een paar auto's uit die gecontroleerd moeten worden, de auto's dus met het grootste verschil tussen de data van de auto's zelf en de verwachte data van de FIA.

Geen tijd om alle F1-auto's te controleren

Er was verbazing over het feit dat niet alle auto's na de race worden gecontroleerd, maar volgens de FIA is daar simpelweg geen tijd voor. "Hoewel er veel controles worden uitgevoerd, is het onmogelijk om alle onderdelen van alle wagens te controleren in de korte tijd die beschikbaar is, en dit is vooral lastig tijdens opeenvolgende raceweekenden, waar er een precieze tijdslimiet is die moet worden gerespecteerd voor het vervoer van goederen. Het inspectieproces beperkt zich niet tot controles na de race en na de kwalificatie. Er zijn nog meer onderzoeken tijdens het weekend en elk weekend wordt een auto geselecteerd voor een nog diepgaandere analyse, controles die de demontage van onderdelen vereisen en dus veel meer tijd in beslag nemen.” De FIA geeft dus aan dat er tussen de kwalificatie en de race door verschillende controles worden uitgevoerd, terwijl er ook altijd een auto uitgepikt wordt voor een 'deep dive', om een meer gedetailleerde analyse te doen.