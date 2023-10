Remy Ramjiawan

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen staat er maar één doel in het Grand Prix-weekend in Mexico op zijn wensenlijst, namelijk overwinning nummer 51 binnenhengelen. De Limburger blikt in gesprek met Sky Sports F1 vooruit op het raceweekend en daarin kijkt hij ook naar de vele veiligheidsmaatregelen die er zijn genomen.

Het weekend in Austin eindigde met een zuur randje. Zo werd Verstappen uitgejouwd op het podium, al was de algemene tendens dat dit gericht was aan de Gouveneur. "Dat denk ik niet. Het maakt mij niet uit of het richting mij gaat of de Gouveneur. Ik denk dat het gewoon goed is om bewustzijn te creëren voor alle coureurs", zo reageert Verstappen op de vraag of de 'Racepect'-campagne nodig is. Ook hij heeft de fans gehoord tijdens het Wilhelmus: "Als je vervolgens door het volkslied heen aan het schreeuwen bent, dat is wel respectloos en daarom is het goed dat er wat bewustzijn wordt gecreëerd."

Niets van vijandigheid te merken

De Nederlander lijkt samen met Red Bull-adviseur Helmut Marko het doelwit te zijn van de Mexicaanse fans, maar tot op heden heeft Verstappen nog niets van die vijandigheid gemerkt. "Als ik heel eerlijk ben, gisteren ben ik hier al gearriveerd voor een aantal marketingdoeleinden. Eigenlijk ging dat best prima. Als ik zie hoe mijn ontvangst was, dan was dat eigenlijk best goed. We hadden een leuke tijd en natuurlijk hebben mensen daar altijd vragen over. Ik ben hier gewoon om mijn werk te doen en tot zover ben ik hier geweldig welkom geheten, zoals eigenlijk altijd wel. Hopelijk blijft dat zo voor iedereen."

De organisatie heeft voor dit weekend extra benadrukt om respect te tonen richting de atleten. "Het is niet iets dat alleen hier geldt, dat hangt over de hele sport heen. We hebben een heleboel nieuwe fans erbij gekregen, de afgelopen jaren. Die reageren misschien wat anders dan wat we gewend zijn. Het is goed als je je favoriete coureur toejuicht, maar je moet ook respect hebben voor de anderen."

Grand Prix van Mexico

Red Bull komt vaak goed uit de verf in Mexico en eigenlijk weet Verstappen ook niet precies de reden daarvan. "In het verleden was dit niet echt een circuit waar we van tevoren dachten: 'daar winnen we wel even.' Op de één of andere manier werkte onze auto, maar ook onze motor hier erg goed. Dus dat was altijd wel fijn." Toch zijn er een aantal bochten, waar de Limburger van weet dat de RB19 niet op zijn sterkst is. "Als je dan kijkt hoe onze auto dit seizoen reageert. Op circuits met veel lage snelheidsbochten zitten wij soms aan de lastige kant en zijn we niet dominant en precies dat heb je hier. Over één ronde denk ik niet dat we de snelste zijn."