Verstappen en Red Bull bestraft door de FIA, Sainz pakt pole position Singapore | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zaterdag 16 september 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ferrari pakt met Sainz sensationele pole Singapore, groot drama voor Verstappen en Red Bull

Carlos Sainz heeft zaterdag na een chaotische en zenuwslopende kwalificatiesessie de pole gepakt voor de Grand Prix van Singapore. Het werd een grote dramamiddag voor Max Verstappen en de mannen van Red Bull Racing, die hun sessie in Q2 zagen eindigen. De samenvatting van de kwalificatie teruglezen? Klik dan hier.

FIA maakt opvallende keuze en deelt toch geen intermediates uit voor kwalificatie Singapore

De FIA heeft de weersverwachting voor de kwalificatie van de Grand Prix van Singapore nauw bekeken. De autosportbond heeft uiteindelijk besloten om toch niet de coureurs een extra set intermediates te geven. Ondanks een aantal regenbuien in de ochtend, heeft de autosportbond besloten toch niet die setjes banden met de groene rand uit te delen voor de start van de kwalificatie Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen reageert op dramatische kwalificatie: 'Hebben foute beslissingen genomen als team'

Max Verstappen heeft weinig hoop dat hij de Grand Prix van Singapore nog kan gaan winnen. De Nederlander kwalificeerde zich op zaterdagmiddag als elfde en weet dat inhalen op het stratencircuit lastig zal worden. "We hebben zeker wat fout gedaan. Zoals ik zei, hebben we vanaf de derde training naar nu zeker wat fouten gemaakt met de set-up." Hele artikel lezen? Klik hier

Zo reageert het internet op sensationele kwalificatie: "Formule 1 weer leuk zonder Red Bulls"

De Grand Prix van Singapore werd zaterdag afgetrapt met een veelbelovende kwalificatie richting de race van zondag. Carlos Sainz ging er vandoor met de sensationele pole position, terwijl beide Red Bull-coureurs in Q2 van het strijdtoneel verdwenen. Dit is hoe het internet reageerde op de veelbewogen sessie. Hele artikel lezen? Klik hier

FIA tikt Verstappen op de vingers na incidenten kwalificatie, boete voor Red Bull

Max Verstappen moest zich na afloop van de kwalificatie melden bij de wedstrijdleiding vanwege een drietal vermeende overtredingen tijdens de kwalificatie. De FIA heeft zich inmiddels over de voorvallen gebogen en heeft besloten de Nederlander twee reprimandes te geven. Red Bull moet daarnaast een boete van 5000 euro betalen. Hele artikel lezen? Klik hier