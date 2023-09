Kimberley Hoefnagel

Max Verstappen heeft weinig hoop dat hij de Grand Prix van Singapore nog kan gaan winnen. De Nederlander kwalificeerde zich op zaterdagmiddag als elfde en weet dat inhalen op het stratencircuit lastig zal worden.

Het team van Red Bull Racing heeft in Singapore haar slechtste kwalificatie van dit seizoen verreden. Verstappen kwalificeerde zich op de elfde plek, terwijl Pérez op zijn beurt genoegen moest nemen met de dertiende plek. Voorafgaand aan het raceweekend liet het team van Red Bull al weten dat het een lastig weekend zou gaan worden. Historisch gezien is het Marina Bay Street Circuit namelijk een baan waarop de Oostenrijkse renstal niet al te best presteert. Toch had men wel verwacht dat Red Bull er iets beter voor zou staan dan nu het geval is.

"Het was tot nu toe natuurlijk best wel een moeilijk weekend en in de kwalificatie ging het nog moeilijker dan verwacht", vertelt Verstappen na afloop van de kwalificatie tegenover Viaplay. "We hadden nog een paar dingen aan de auto aangepast en ik denk dat dat het erger maakte dan in de derde training." Gevraagd welke problemen hij precies ondervond, reageert Verstappen: "Geen grip, [de auto was] heel moeilijk te besturen. Dan heb je natuurlijk ook geen vertrouwen in de auto om op de limiet te gaan. Ik kon ook niet remmen, want de auto raakte de vloer tijdens het remmen en op een stratencircuit wil je dat natuurlijk absoluut niet hebben."

Foute beslissingen

De regerend wereldkampioen concludeert dan ook dat er in de aanloop naar de kwalificatie wat fouten zijn gemaakt door het team. "We hebben zeker wat fout gedaan. Zoals ik zei, hebben we vanaf de derde training naar nu zeker wat fouten gemaakt met de set-up." Wat er precies fout is gegaan, kan Verstappen niet over uitweiden. "We hebben in ieder geval foute beslissingen genomen als team en daar betaal je dan de prijs voor als je natuurlijk al niet heel hard gaat."

Verstappen benadrukt dat er in zijn laatste ronde niet één specifiek moment was waarop het fout ging, maar dat het een opeenstapeling was van problemen. "Ik had wel meerdere momenten tijdens die ronde. Ik had gewoon totaal geen grip, geen balans, heel moeilijk om te remmen en dan houdt het op." Wat betreft zijn kansen op zondag, is de Red Bull-coureur kort van stof: "Zal wel niet heel veel worden hoor, je kunt hier niet zo makkelijk inhalen", aldus Verstappen.