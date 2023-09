Lars Leeftink

Zaterdag 16 september 2023 16:48 - Laatste update: 16:49

Carlos Sainz heeft zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix pole position veroverd. De Spanjaard versloeg Charles Leclerc en George Russell en was na afloop blij met zijn eerste plaats.

Na afloop van de kwalificatie blikt Sainz tevreden terug op de zware kwalificatie in het warme en benauwde Singapore. "Vanaf VT1 ging het eigenlijk al goed en was het vertrouwen hoog, net zoals in Monza. Dat komt vervolgens samen in Q3. Ik probeerde te focussen in het laatste rondje en geen foutjes te maken. Het was een lastige sessie voor iedereen, maar dankzij dat goede laatste rondje was het een goede sessie." Waar komt het tempo van de laatste twee raceweekenden ineens vandaan? "Het is het verhaal van ons seizoen. We hebben een goede auto op bepaalde gebieden en circuits. Deze korte bochten en snelle veranderingen van richting lijkt ons goed te liggen. We weten dat onze race pace onze zwakke plek is en waar we altijd tijd verliezen, maar ik denk dat het team het de laatste tijd goed heeft gedaan. Ze snappen het pakket en de auto, waardoor we progressie boeken."

Zondag in Singapore

Als Sainz wordt gevraagd naar de race pace, is de coureur van Ferrari duidelijk. "Race pace is een vraagteken. Op vrijdag kun je daar niet zoveel over leren. Mercedes is normaal gesproken wat sneller dan ons tijdens de race. Ze hebben een wat andere strategie met de banden waar wij op moeten letten. Als ik mij gewoon op mezelf focus, dan denk ik dat we nog steeds een zege kunnen boeken." Kan Sainz de dominantie van Red Bull in 2023 doorbreken? "Het zou fantastisch zijn en het is altijd het doel. Proberen de race te winnen en alles te geven zoals in Monza en hopelijk is dat morgen genoeg."