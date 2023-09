Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 16 september 2023 18:55 - Laatste update: 19:06

Max Verstappen moest zich na afloop van de kwalificatie melden bij de wedstrijdleiding vanwege een drietal vermeende overtredingen tijdens de kwalificatie. De FIA heeft zich inmiddels over de voorvallen gebogen en heeft besloten de Nederlander twee reprimandes te geven. Red Bull moet daarnaast een boete van 5000 euro betalen.

Verstappen zal de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore zo snel mogelijk weer willen vergeten. Na een aantal lastige vrije trainingen, had het team van Red Bull Racing besloten om wat veranderingen door te voeren rondom de set-up. De veranderingen zorgden er echter voor dat de auto nog moeilijker te besturen was. Verstappen wist zich voor het eerst sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië niet voor Q3 te plaatsen en kwalificeerde zich uiteindelijk als elfde, teamgenoot Sergio Pérez pakte de dertiende plek.

Daarmee leek de ellende nog niet over te zijn voor Verstappen. De regerend wereldkampioen moest zich na afloop van de sessie namelijk melden bij de wedstrijdleiding voor een drietal incidenten. In Q1 stond Verstappen even stil bij het groene licht bij de uitgang van de pitstraat om een gaatje te creëren. Hiermee zou hij de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell opgehouden hebben. In Q2 zou hij Yuki Tsunoda gehinderd hebben tussen de derde en vierde bocht, nadat hij door zijn engineer gewaarschuwd was. Daarnaast zou hij ook Logan Sargeant nog gehinderd hebben tussen bocht 17 en bocht 18.

Vonnis wedstrijdleiding

De FIA heeft zich inmiddels over de incidenten gebogen en is tot een besluit gekomen. Voor het incident in de pitstraat heeft Verstappen zijn eerste reprimande van het seizoen gekregen. Daarnaast is de regerend wereldkampioen schuldig bevonden aan het ophouden van Tsunoda, waarvoor hij eveneens een reprimande heeft gekregen. Daarnaast heeft Red Bull Racing een boete van 5000 euro opgelegd gekregen. Voor het incident met Sargeant luidt het vonnis: no further action .

Max Verstappen heeft naar aanleiding van de kwalificatie in Singapore twee reprimandes gekregen. Red Bull Racing moet daarnaast een boete van 5000 euro betalen. pic.twitter.com/UvYv4e5t3D — GPFans NL (@GPFansNL) September 16, 2023

Verstappen is niet de enige die na afloop van de kwalificatie op de vingers getikt is door de wedstrijdleiding. Ook Logan Sargeant heeft een reprimande gekregen vanwege het ophouden van Lance Stroll. Daarnaast heeft het team van Williams een boete van 5000 euro gekregen.