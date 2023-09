Vincent Bruins

De FIA heeft de weersverwachting voor de kwalificatie van de Grand Prix van Singapore nauw bekeken. De autosportbond heeft uiteindelijk besloten om toch niet de coureurs een extra set intermediates te geven.

Het weer in de Aziatische stadstaat is lastig te voorspellen. Het ligt namelijk vlakbij de evenaar in een tropisch klimaat. Dat betekent dat het de helft van de dagen in deze periode nog wel eens met bakken uit de hemel kan komen. Dit zijn dan vaak onweersbuien die gedurende de ochtend nog moeten ontstaan in plaats van regengebieden die al op de radar te zien zijn en later overtrekken. Deze onweersbuien komen het vaakst overdag voor, voordat het in de nacht wat afkoelt en minder benauwd wordt. Ondanks dat de Formule 1-wedstrijd in Singapore een nachtrace is, is regen op de zondag van het evenement niet ongewoon.

Artikel 30.5g

De FIA kan gebruikmaken van artikel 30.5g van de sportreglementen waarin staat dat als VT1 en VT2 droog zijn, maar er wordt verwacht dat VT3 een natte sessie wordt, dan zal een extra set intermediates worden uitgedeeld aan alle coureurs. Ondanks een aantal regenbuien in de ochtend, heeft de autosportbond besloten toch niet die setjes banden met de groene rand uit te delen voor de start van de kwalificatie. De derde en laatste vrije training gaat van start om 17:30 lokale tijd (11:30 Nederlandse tijd). De sessie die de startgrid voor morgen bepaalt, begint om 21:00 lokale tijd (15:00 Nederlandse tijd). Of het tijdens de Formule 1-sessies daadwerkelijk gaat regenen, is nog even afwachten.