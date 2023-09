Vincent Bruins

Zaterdag 16 september 2023 09:34

De Grand Prix van Singapore wordt dit weekend verreden. Al komen we steeds dichterbij het seizoen van 2024 en zal er ook steeds meer op de auto's van volgend jaar worden gefocust, toch blijven de teams de auto's van 2023 door ontwikkelen. Dit zijn alle upgrades die zijn meegenomen naar de Aziatische stadstaat.

Red Bull Racing rijdt dit weekend met nieuwe 'endplates' op de achtervleugel. De Oostenrijkse renstal geeft toe dat het was "geïnspireerd door ontwerpen van concurrenten". Ook heeft het een nieuwe vloer meegenomen voor de RB19. Max Verstappen probeerde deze uit in Vrije Training 1. Sergio Pérez was aan de beurt in Vrije Training 2. De veranderingen aan de randen van de vloer zorgen voor meer "lokale belasting" op een vleugel bij de voorkant van de vloer.

Grote upgradepakketten voor McLaren en AlphaTauri

McLaren is nog veel drukker bezig geweest. Veranderingen aan het bodywork, waaronder nieuwe inlaten van de sidepods die ook een andere vorm hebben, evenals een nieuwe motorkap, nieuwe 'endplates' op de voorvleugel en een volledig nieuwe vloer maken deel uit van het enorme upgradepakket van het Britse team. Ook de beam wing en de inlaten van de remmen zijn aangepakt. AlphaTauri heeft een nieuwe vloer en een nieuwe diffuser meegenomen naar Singapore. De nieuwe vloer op de AT04 is een evolutie van het ontwerp dat ze al hadden. De Italiaanse renstal hoopt dat de luchtstroom hierdoor flink wordt verbeterd.

Geen upgrades voor Haas

Alpine heeft de inlaten van de sidepods, de beam wing en de zogeheten louvres van de koeling onder handen genomen. Alfa Romeo is nog altijd op zoek naar "aerodynamische efficiëntie" en heeft daarom de randen van de vloer en de geometrie van de vloer opnieuw ontworpen. Ook de diffuser en de inlaten van de achterremmen zijn aangepakt. Er zijn wat kleine aanpassingen gemaakt aan de voorvleugel om meer mogelijkheden te creëren omtrent de set-up van de C43-bolide. Ferrari heeft ook een kleine aanpassing gemaakt aan haar voorvleugel. Mercedes heeft speciaal voor Singapore nieuwe, wijdere in- en uitlaten voor de remkanalen aan de voorkant gemaakt. Aston Martin hoopt op meer downforce met nieuwe 'deflectors', de kappen die over de wielen hangen. Het achterste gedeelte van de voorvleugel van de Williams heeft een grotere gurney flap voor betere balans op het Marina Bay-stratencircuit.