Remy Ramjiawan

Vrijdag 15 september 2023 21:09 - Laatste update: 21:33

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt bij de Sky Sports F1 terug op de "beste vrijdag van het seizoen" voor de renstal uit Maranello. Charles Leclerc wist de eerste training als snelste af te sluiten en Carlos Sainz stond bovenaan de tijdenlijst, aan het einde van de tweede oefensessie.

Hoewel de tekenen veelbelovend zijn op de vrijdag voor Ferrari, erkent Sainz bij Formula1.com dat hij ook enigszins verrast is door het tempo van Red Bull. Normaliter is de brigade uit Milton Keynes op de vrijdag al aanwezig in de bovenste plekken van de tijdenlijst, maar dat was deze vrijdag anders. "Als je naar het tempo in de longruns kijkt, dan leken ze de sterkste auto te hebben. Als ze het probleem in de korte run hebben opgelost, dan zullen ze gewoon strijden voor de poleposition", zo verwacht de Spanjaard dat het Oostenrijkse team er zaterdag weer zal staan.

Artikel gaat verder onder video

Beetje onverwachts

Vasseur richt zich vooral op zijn eigen team: "Allereerst was het onze beste vrijdag sinds de start van het seizoen. Het is een beetje onverwacht op een circuit van dit type, maar over het algemeen denk ik dat we het goed hebben gedaan." Afgelopen raceweekend in Monza kwam Ferrari al sterk voor de dag en die lijn lijken de Italianen ook door te zetten in Azië. "Maar de kwalificatie is morgen en het zal een kwestie zijn van bandenbeheer en voorbereiding. Maar het is altijd beter om zo te starten dan als je in het middenveld staat", zo stelt hij.

Vasseur richt zich op Ferrari

Toch moet erbij gezegd worden dat het nog steeds de vrijdag is en het is nog maar de vraag of de teams het achterste van hun tong hebben laten zien. "Morgen zal alles weer heel dicht bij elkaar staan, dus we moeten ons op onszelf concentreren. We hebben een marge voor verbetering, maar ik denk dat dit voor iedereen geldt." Dat Red Bull misschien een mindere dag heeft gehad, dat interesseert Vasseur niet: "Eerlijk gezegd concentreer ik me op ons en het interesseert me niet wat er met Red Bull gebeurt. We hebben al genoeg werk te doen met onze auto en onze coureurs zonder aan de anderen te denken."