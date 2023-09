Ferrari pakt met Sainz sensationele pole Singapore, groot drama voor Verstappen en Red Bull

Brian Van Hinthum

Zaterdag 16 september 2023 16:31 - Laatste update: 19:00

Carlos Sainz heeft zaterdag na een chaotische en zenuwslopende kwalificatiesessie de pole gepakt voor de Grand Prix van Singapore. Het werd een grote dramamiddag voor Max Verstappen en de mannen van Red Bull Racing, die hun sessie in Q2 zagen eindigen.

Het hele weekend verliep tot nu toe voor Red Bull Racing verre van ideaal en het lukte Verstappen in de eerste drie trainingen geen één keer om zich in de top drie tijden te rijden. Nimmer dit seizoen had de Red Bull het zo lastig in een weekend en dus werd het zeer interessant om te zien wat er vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd allemaal ging gebeuren op het Marina Bay Circuit in Singapore. De Ferrari's kwamen in de eerste drie trainingen het best naar voren, maar het werd natuurlijk de vraag of de Italianen dat ook konden tentoonstellen als het er écht om ging.

Gigaklapper Stroll eindigt Q1

Zoals gebruikelijk waren het de coureurs van de wat mindere teams die als eerst op zoek gingen naar een snel rondje en het waren Logan Sargeant en Kevin Magnussen die net boven de 1.33 lieten noteren. Dat kon natuurlijk nog veel sneller en dus ging er stukje bij beetje wat vanaf tijdens Q1. Het was al snel duidelijk dat de baan steeds sneller en sneller werd gedurende de sessie en richting het zwart/wit-geblokt van de eerste sessie werd het dringen geblazen voor de coureurs. Verstappen deed zijn beklag over de grote aantallen auto's die op de baan waren, terwijl Yuki Tsunoda en Sergio Pérez snelle tijden noteerden.

Vervolgens was het echter schrikken geblazen, toen Lance Stroll zijn Aston Martin met een gigantische klapper in de muur zette na het opgaan van het rechte stuk. De toch al zo geplaagde Canadees verloor de controle over zijn groene bolide en vloog op grote snelheid de barrière in. Stroll kon gelukkig ongedeerd uitstappen, maar het was al snel duidelijk dat de sessie wel even stil ging liggen. Doordat de vlag al gevallen was, wisten we ook dat Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Logan Sargeant, Zhou Guanyu en uiteraard Stroll het bokje waren.

Drama voor Red Bull Racing

Q2 ging dus zonder die vijf heren van start en in die sessie gingen we zoals gebruikelijk zien wie zich mochten gaan melden voor de strijd om pole position. Na de eerste runs in de tweede sessie bleek dat de Red Bull's opnieuw in de problemen waren. Verstappen en Pérez bevonden zich met een teleurstellende P10 en P11 duidelijk in de gevarenzone en dus moest er in de laatste run hard getrapt worden door beide heren om richting de derde sessie door te stoten.

Het werd echter een absolute dramamiddag voor de Nederlander en de Mexicaan. Pérez maakte - niet voor het eerst dit seizoen - een fout, waardoor zijn ronde al snel in het putje kon. Vervolgens waren alle ogen gericht op Verstappen, maar de Nederlander kon de touwtjes niet aan elkaar knopen voor een snelle ronde met de moeilijk bestuurbare Red Bull. Hij wist zijn RB19 nog wel op de penibele P10 te posteren, maar uitgerekend Liam Lawson wist de Limburger met minimaal verschil uit top tien te kukelen. Het was de eerste keer sinds Rusland in 2018 dat beide Red Bull-coureurs ontbraken in de derde kwalificatiesessie. Een grote sensatie in Singapore.

Sainz pakt de pole

We begonnen dus zonder de man die tien races op rij wist te winnen aan de strijd op de pole en het leek erop dat Ferrari de beste papieren in handen had. Norris begon snel met een 1:31.539 aan de sessie, maar de rode bolides doken er al snel onderdoor, waar met name Sainz zijn absolute bloedvorm wist door te zetten met een 1:31.170. Het werd wachten op de tweed runs, waarbij er ongeveer vier namen leken te strijden om de pole.

Uiteindelijk bleek het Sainz te zijn die zijn absolute bloedvorm dit seizoen wist door te zetten. Met een 1.30.984 greep de man uit Madrid zijn tweede pole position op een rij en deelt hij wederom een tik uit aan teammaat Leclerc. George Russell wist met zijn beste rondje van het weekend de rode wagens uit Maranello te splitten voor een veelbelovende startopstelling voor zondag.