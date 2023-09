Marko kritisch op 'Wikipedia-opmerking', Mol ziet Verstappen hard werken voor dominantie | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zondag 10 september 2023 21:56

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het weekend is bijna voorbij en dat betekent dat raceweek voor de deur staat. Aankomend weekend staat in het teken van de Grand Prix van Singapore en vandaag werd bekend dat Olav Mol vermoedt dat de dominatie van Max Verstappen ietwat vertekend is. Helmut Marko is kritisch op de opmerking van Toto Wolff over de zegereeks van Verstappen en Peter Windsor vindt dat de concurrenten van Red Bull Racing al drie jaar lang de plank misslaan. Dit is de GPFans Recap van zondag 10 september.

Mol over dominantie Verstappen: "Moet echt veel harder rijden dan wij denken"

Volgens Formule 1-commentator Olav Mol lijkt het misschien alsof Max Verstappen met twee vingers in de neus de zeges aan elkaar rijgt, maar is dat niet zo. De commentator is van mening dat Verstappen een mindere auto heeft dan Lewis Hamilton in zijn hoogtijdagen, maar ook een mindere wagen heeft dan Michael Schumacher die destijds had. Hele artikel lezen? Klik hier

Windsor legt concurrenten Red Bull op de pijnbank: "Werken al drie jaar met dit reglement"

Formule 1-coryfee Peter Windsor vindt het onbegrijpelijk dat Red Bull Racing het enige team is dat de reglementen onder de knie heeft. De andere teams hebben ook slimme koppen aan het werk en stelt dat Red Bull, met de minste ontwikkelingstijd, nog steeds een prima auto op de mat kan leggen. In zijn ogen moet de concurrentie zich toch wel gaan schamen. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner heeft doel met Red Bull Ford: "Onze faciliteit is ingericht op zo'n vier teams"

Red Bull-teambaas Christian Horner is meer dan tevreden over het Powertrains-project en onthult dat de motorfabriek vier teams kan voorzien van power units. Voorlopig richt Red Bull Ford zich op het Oostenrijkse team en zusterteam AlphaTauri, maar dat zou in de toekomst kunnen veranderen. Hele artikel lezen? Klik hier

Rosberg denkt dat Verstappen wel met records bezig is: "Zelfs Max geeft daar wel om"

Hoewel Max Verstappen vaak zegt dat records hem niet zoveel doen, vermoedt Nico Rosberg dat de Nederlander er wel degelijk mee bezig is. De tweevoudig kampioen stak na de overwinning in Monza zijn beide handen in de lucht om de tien overwinningen aan te duiden en dat is volgens Rosberg tekent voor een kampioen die absoluut aan de records denkt. Hele artikel lezen? Klik hier

Marko over Wikipedia-opmerking Wolff: "Meest gelezen medium van allemaal"

Dr. Helmut Marko voorziet Mercedes-teambaas Toto Wolff wederom van repliek over zijn opmerking op de zegereeks van Verstappen. De Mercedes-man noemde het een statistiek voor Wikipedia, Marko wijst zijn landgenoot op het medium, want volgens hem is dit toch wel één van de meest gelezen media van allemaal. Hele artikel lezen? Klik hier