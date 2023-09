Remy Ramjiawan

Daar waar Fernando Alonso onlangs aangaf dat het nieuwe reglement in de Formule 1 misschien niet helemaal doet, wat het zou moeten doen, vindt Formule 1-journalist Peter Windsor juist dat de concurrenten van Red Bull Racing al drie jaar lang de plank misslaan.

Vanaf het 2021-seizoen is de budgetcap actief binnen de koningsklasse. De limiet op de uitgaven is bedoeld om het veld uiteindelijk dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn er ook regels gekomen op het gebruik van de windtunnel- en CFD-tijd. Daarbij geldt dat de kampioen van het voorgaande jaar de minste tijd krijgt, het team dat laatste is geworden krijgt juist de meeste ontwikkelingstijd. Hiermee hoopt de sport het gat tussen de concurrenten te dichten, maar Red Bull Racing laat, ondanks dit reglement, nog steeds een flinke dominantie zien.

'Red Bull laat zien dat het mogelijk is'

Alonso gaf onlangs aan dat het reglement misschien wel heeft gefaald, maar Windsor legt tijdens een analyse op zijn YouTube-kanaal uit dat de negen concurrenten van Red Bull, misschien wel de verkeerde benadering hebben gehad. "De manier waarop de reglementen zijn opgesteld, de manier waarop negen van de tien teams het hebben aangepakt... We zijn nu [in] 2023, ze hebben er drie jaar mee gewerkt en ze kunnen de auto's nog steeds niet goed laten werken. Als Red Bull er niet was geweest, dan zou je moeten zeggen: 'Hier klopt iets niet. Al die ongelooflijke Formule 1-teams met hun geavanceerde technologie kunnen dit ding niet op een consistente basis aan de praat krijgen'. Maar Red Bull laat zien dat het wel mogelijk is en daarom hebben alle andere teams de verkeerde aanpak - ofwel de verkeerde aanpak bij het inhuren van de mensen die ze gebruiken om de analyses te doen en de auto's te ontwerpen", zo stelt Windsor.

'Concurrentie moet zich schamen'

De teams moeten in zijn ogen dan ook vooral naar hunzelf kijken. "Of ze zijn niet in staat om wat een heel goed aerodynamisch pakket zou kunnen zijn in de praktijk te brengen, omdat er zoveel nieuwe variabelen zijn ontstaan door het gat in het budget en door de beperkingen van het CFD-ontwerp. Gezien al die beperkingen heeft Red Bull laten zien dat het nog steeds mogelijk is om van race tot race consistent een geweldige raceauto te maken, dus zolang Red Bull dat laat zien, moet iedereen zich schamen, denk ik. Want je kunt niet zeggen dat Red Bull betere faciliteiten heeft of meer geld of betere motoren of betere banden - allemaal dingen die je tijdens andere tijdperken van dominantie had kunnen zeggen als een team heeft gedomineerd op de manier waarop Red Bull dat nu doet", aldus Windsor.