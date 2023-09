Remy Ramjiawan

Zaterdag 9 september 2023 18:13 - Laatste update: 18:17

Voor Fernando Alonso is de huidige dominantie van Red Bull Racing het bewijs van een falend reglement. De sport is in 2022 begonnen met gloednieuwe auto's en had gehoopt op een competitief veld, toch blijkt dat de dominantie gewoon is doorgezet, alleen ditmaal door Red Bull Racing.

Het 2022-seizoen bracht de grootste reglementswijziging sinds jaren met zich mee. De Formule 1-wagens zouden de downforce niet meer vanaf allerlei vleugels en flapjes op de auto halen, het grondeffect zou ervoor zorgen dat de wagens dichter bij elkaar zouden zitten. Het reduceren van de 'dirty air' heeft echter niet voor dat effect gezorgd. In het hybride-tijdperk was het Mercedes dat de klok sloeg, in het 'grondeffect-tijdperk' is dat Red Bull Racing geworden.

Artikel gaat verder onder video

'Red Bull heeft geen zwakke punten'

De 42-jarige Alonso is in 2023 op zoek naar zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van Spanje in 2013. In de El Larguero-podcast legt hij uit dat dit nog een enorm lastig klusje is: "Er is iets misgegaan [met de nieuwe regels], want van de laatste 25 races zijn er 24 gewonnen door Red Bull. Dat was niet de bedoeling. Ze zijn in alles de beste, ze hebben geen zwakke punten en alle teams werken eraan om er een paar te vinden."

Verstappen doet wat hij moet doen

Aanvankelijk leek het erop dat de nieuwe regels Ferrari hadden geholpen, met Charles Leclerc die ineens een kanshebber leek voor het wereldkampioenschap van 2022. Die titelaspiraties verdwenen snel weer als sneeuw voor de zon, toen Red Bull het gewicht van de RB18 op orde kreeg. Sindsdien is het verschil met de concurrentie aanzienlijk te noemen. Alonso baalt van de dominantie, al doet dat volgens hem niets af van de prestaties van Verstappen. "Verstappen doet het superieur en dat moeten we accepteren", zo geeft hij toe.