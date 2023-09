Lars Leeftink

Zondag 10 september 2023 12:40 - Laatste update: 12:42

Nico Rosberg, voormalig coureurs van Mercedes en wereldkampioen in de Formule 1, heeft gezegd dat hij gelooft dat Max Verstappen wel degelijk geeft om de records die hij in 2023 breekt, ondanks dat hij in de media het tegenovergestelde beeld schetst.

Verstappen is nu al houder van het record voor de meeste overwinningen, de meeste podia en de meeste punten in één Formule 1-seizoen, om maar even drie van zijn meest indrukwekkende records te noemen. Nadat Sebastian Vettel's record van negen opeenvolgende raceoverwinningen na de Grand Prix van Italië werd verbroken, wordt verwacht dat de lijst met records van de Nederlander in de loop van het seizoen 2023 alleen maar zal groeien.

Houding Verstappen

De houding van Verstappen tegenover de records die hij tot nu toe in zijn carrière heeft verzameld, heeft echter de aandacht getrokken van voormalig wereldkampioen Rosberg. In de podcast van Sky Sports F1 beweerde de Duitser dat ook Verstappen wel degelijk bezig is met de records die hij op zijn naam kan zetten of verbeteren. “We geven allemaal om records. Natuurlijk denken we veel aan records. Zelfs Max, die altijd zegt: 'Nee, tien races interesseren me niet.'”

Rosberg over Verstappen

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei controversieel dat Verstappen's nieuwe F1-record van de meeste opeenvolgende overwinningen 'voor Wikipedia is en niemand dat toch leest'. Verstappen lijkt echter trots te zijn op zijn prestaties op het circuit. Hij deed het juichen van Vettel in 2013 na toen de Duitser negen overwinningen op rij haalde, iets wat Verstappen vierde bovenop zijn RB-19 na zijn zege in Zandvoort. Verstappen voegde er vervolgens op Monza zijn eigen draai toe aan het iconische gebaar van Vettel, waarbij hij beide handen omhoog hield en tien vingers liet zien: tien overwinningen. In de podcast bekritiseerde Rosberg vieringen zoals dit waaruit blijkt dat Verstappen in werkelijkheid wel degelijk geeft om de records die hij in zijn bezit heeft. "Wat doet hij als hij uit de auto komt? Hij steekt zijn beide handen omhoog en laat aan de wereld zien dat dit zijn tiende zege op rij is. Daarvoor zei hij nog: 'Het kan me niets schelen, ik wil gewoon een goed raceweekend rijden.' Zelfs Max geeft om records", voegde hij eraan toe.