Lars Leeftink

Zondag 10 september 2023 11:09 - Laatste update: 11:12

Christian Horner is met Red Bull Ford uiteindelijk van plan om vier teams, inclusief Red Bull Racing en AlphaTauri, van motoren te voorzien als het in 2026 gaat beginnen met leveren van geheel eigen motoren.

Een paar jaar geleden werd duidelijk dat Red Bull Racing en Honda na een succesvolle relatie niet op de voorgrond meer gingen samenwerken. Achter de schermen helpt Honda nog steeds met Red Bull Powertrains, maar na 2025 gaat ook deze samenwerking ten einde komen. Ford gaat vanaf 2026 de nieuwe partner van Red Bull Racing worden, terwijl Honda gaat samenwerken met Aston Martin. Red Bull wil samen met Ford motoren gaan ontwikkelen en een nog grotere rol gaan spelen in de sport die ze momenteel domineren. Een nieuwe en flinke uitdaging dus.

Horner over Powertrains

Tegenover Planet F1 laat Horner weten dat Red Bull aan het begin wat motoren leveren betreft niet te hard van stapel wil lopen. "Het is van belang dat eerst de eenvoudige taken goed worden uitgevoerd, en daarna de lastige. Het is naar mijn idee heel logisch dat we eerst de twee teams van dezelfde eigenaar gaan doen. We zijn een onafhankelijke motorfabrikant met een goede relatie met Ford. Op de lange termijn heeft zeker voordelen. Mochten we aantrekkelijk worden voor andere teams, dan staan we ervoor open om motoren te leveren."

Vier teams

Toch laat Horner ook al doorschemeren dat het uiteindelijk doel is om, naast Red Bull en AlphaTauri, nog twee andere teams van motoren te voorzien. "Onze faciliteit is ingericht op zo'n vier teams. Dat is waar we naar zitten te kijken op de lange termijn. Ik denk echter dat we eerst onze eigen teams moeten vestigen, zodat een groep mensen goed kan samenwerken met de chassis-afdeling. Dan wordt het collectief. Het is een zeer grote onderneming, maar we zetten grote stappen vooruit."