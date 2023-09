Lars Leeftink

Helmut Marko heeft kritisch gereageerd op de uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die van mening is dat de records van Max Verstappen 'vooral leuk zijn voor Wikipedia'. De Oostenrijker deed zijn uitspraken na de Formule 1 Grand Prix van Italië, maar landgenoot Marko kan er niet veel mee.

Tegenover de Duitse tak van Sky Sports laat Marko weten wat hij van de opmerking van Wolff vindt. Volgens Marko is Wikipedia niet het juiste voorbeeld om te gebruiken als hij zijn uitspraken kracht bij wil zetten. "Misschien kun je Wolff vertellen dat het het meest gelezen medium van allemaal is. Het is niet zo onbelangrijk. Dus we zijn blij en we zullen deze records meenemen. Het maakt deel uit van de motivatie. En hoe meer we winnen, des te belangrijker het wordt."

Verstappen in Monza

In Monza was het dus al raak voor Verstappen, die zijn tiende zege op rij boekte en daarmee het record van Vettel uit 2013 kon verbeteren. Volgens Marko waren vooral de werknemers die met Vettel dat record in handen hadden, niet per se heel blij. "De engineer die met Sebastian Vettel heeft gewerkt en de groep eromheen waren niet allemaal zo enthousiast dat het record was gebroken. Maar bij elk record komt nog meer motivatie, nog meer passie. En dat is de kracht van dit record."

Verstappen en records

Verstappen heeft inmiddels dus het record voor meeste zeges op rij op zijn naam staan, en kan zijn eigen records (meeste punten, podiumplekken en zeges in een seizoen) dit jaar ook nog gaan verbeteren. Sterker nog: de kans is groot dat dit, samen met zijn derde titel op rij, de komende races al gaat gebeuren. Marko zegt dat Verstappen wel degelijk om deze records geeft. "Max zei aan het begin dat hij niet zo geïnteresseerd was. Maar als je vraagt wie de meeste pole positions heeft, weet hij alles tot in detail. Deze tiende overwinning op rij betekende veel voor hem."