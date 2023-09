Vincent Bruins

Zaterdag 9 september 2023 14:41

Pierre Gasly maakte geen fijne Italiaanse Grand Prix mee. Hij ging namelijk zonder punten naar huis. Maar het werd alleen maar verergerd door het gedrag van sommige fans op Autodromo Nazionale Monza. De Fransman roept de Formule 1 daarom op tot actie.

Maar liefst 304.000 mensen verzamelden zich op het circuit nabij Milaan vorige week voor de veertiende wedstrijd van het seizoen. Het was dan ook ontzettend druk in de paddock van de koningsklasse. De coureurs vinden dat op zich geen probleem, totdat de fans zich niet meer weten te gedragen. Gasly heeft daarover geklaagd en hoopt dat de Formule 1 actie onderneemt. Het is niet de eerste keer dat er kritiek wordt geuit op de drukte en het gedrag van fans.

Mexico

Vorig seizoen was dit een van de meest besproken onderwerpen tijdens het raceweekend van de Grand Prix van Mexico-Stad. Terwijl Gasly toen door de paddock liep, werd zijn rugtas plotseling door een fan geopend. McLaren-coureur Lando Norris zei toen op Autódromo Hermanos Rodríguez: "Ik zou zeggen dat er niet veel andere sporten zijn waar fans tegenwoordig zo dichtbij de atleten kunnen komen. Echter, in veel andere sporten, lijken ze gewoon respectvoller te zijn. Ze moeten dat [respect] hier vaker laten zien. Zo simpel is het." Gasly ging er op Monza dieper op in.

Op de deur bonzen

"Ik hou van de fans en ik vind het altijd leuk om even te stoppen om ze wat aandacht te geven," legde de Alpine-coureur uit tegenover Autosport. "Echter, dit is uiteraard wel onze werkomgeving. Soms is het best lastig om ergens te komen en ervoor te zorgen dat we op tijd zijn voor onze verplichtingen, omdat het op de minuut gepland is. Dit was duidelijk een van de drukste paddocks. Het kan genieten zijn, maar soms zijn er zelfs mensen die op je deur bonzen in de hospitality en dan vraag je je af wat ze daar doen. Ze moeten ons dus de ruimte geven om normaal aan het werk te kunnen."