Vincent Bruins

Zaterdag 9 september 2023 12:51

Binnenkort kan je Sergio Pérez bestellen bij een welbekende fastfoodketen. De McDonald's in Mexico zal namelijk in aanloop naar de Grand Prix van Mexico-Stad het speciale Checo-menu introduceren.

De wedstrijd op Autódromo Hermanos Rodríguez zal in het laatste weekend van oktober plaatsvinden. De Mexicaanse Grand Prix, tegenwoordig officieel bekend als de Grand Prix van Mexico-Stad, kwam in 2015 terug op de kalender na 23 jaar afwezigheid. Pérez heeft zijn thuisrace nog niet op zijn naam weten te schrijven. In 2021, in zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing, kwam hij wel op het podium terecht evenals vorig jaar. Uiteraard hoopt de teamgenoot van Max Verstappen dit seizoen wel voor zijn thuispubliek te winnen. Aan gebrek aan steun zal het sowieso niet liggen. De Mexicanen komen altijd dolenthousiast, en soms ook verkleed, naar het circuit dat middenin de hoofdstad ligt.

Checo-menu

In aanloop naar de Grand Prix van Mexico-Stad lijkt Pérez zijn samenwerking met McDonald's uit te breiden. Vorig jaar was de 33-jarige uit Guadalajara al te zien in een reclame van de fastfoodketen. Nu zal er een speciaal Checo-menu gelanceerd worden. Op sociale media gaan al kliekjes rond van de verpakkingen. Waar het menu precies uit zal bestaan, is nog niet bekend.