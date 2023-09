Vincent Bruins

De Formule 1 hoopt voor het seizoen van 2026 het gewicht van de auto's naar beneden te halen. Nikolas Tombazis, directeur van de single seater-afdeling van de FIA, heeft uitgelegd hoe de koningsklasse van de autosport dat voor elkaar wil krijgen en hoopt hiermee de eerdere zorgen te sussen.

Er gaat een boel veranderen voor 2026. Zo zal er gebruik worden gemaakt van een 100% CO2-neutrale brandstof. De MGU-H verdwijnt uit de power unit, terwijl de MGU-K voor drie keer meer vermogen zal moeten zorgen. Dat betekent dat de batterij een stuk groter, en dus zwaarder, zal worden. Ook zal er minder benzine gebruikt mogen worden tijdens de race. Daarnaast wil de FIA natuurlijk ook dat de auto's elkaar kunnen blijven volgen en hoopt de aerodynamische reglementen de komende twee en een half jaar te verbeteren.

50 kilogram lichter

"Met de afmetingen van de wielen, die smaller zullen zijn, en daarnaast met de achtervleugel en de auto in het algemeen, streven we ernaar het gewicht van de auto's met ongeveer 50 kilogram te verminderen," legde Tombazis uit tegenover de Italiaanse tak van motorsport.com. "Het zal dus mogelijk zijn om kleinere single seaters te zien: korter en smaller. Maar we hebben het over oplossingen die nog moeten worden besproken. We kunnen de snelheden door de bochten wat naar beneden brengen door de auto op een dieet te zetten." Een lichtere auto betekent hogere snelheden op de rechte stukken, maar minder luchtweerstand en dus moet de energieterugwinning van de hybride vergroot worden. "Er is veel werk verricht om te begrijpen hoe energieterugwinning en -beheer moet worden gedaan, en hoe inhalen kan worden gedaan op basis van de aerodynamische configuratie."

Frankenstein

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner waarschuwde eerder deze zomer voor 'Frankenstein'-auto's. Hij maakte zich zorgen over de aerodynamische reglementen en het gewicht. Volgens Tombazis echter waren deze zorgen niet gebaseerd op actuele simulaties. "Als je de krachtbronnen van 2026 zou nemen en ze in de huidige auto's zou zetten, dan zou het resultaat waarschijnlijk het scenario zijn dat werd voorgesteld door degenen die zich zorgen maakten. Maar de afgelopen maanden hebben we een reeks zeer positieve ontwikkelingen verzameld, dus die uitspraken zijn [op oude data gebaseerd]. We moeten er ook rekening mee houden dat de motor en het chassis samen zullen moeten evolueren, en het zal niet mogelijk zijn om te denken aan het één zonder het ander," zo wist de Griek te vertellen.