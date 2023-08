Vincent Bruins

Donderdag 24 augustus 2023 18:31

Als het aan Charles Leclerc ligt, dan zal Max Verstappen in 2025 zijn vijfde wereldkampioenschap binnenslepen. De Ferrari-coureur denkt namelijk dat de dominantie van Red Bull Racing niet te stoppen zal zijn, voordat de technische reglementen veranderen voor het seizoen van 2026.

De energydrankfabrikant heeft tot nu toe elke Grand Prix dit seizoen gewonnen. Max Verstappen kan het record van de meeste achtereenvolgende races winnen dit weekend evenaren tijdens de Dutch Grand Prix. Ferrari is nog op zoek naar haar eerste zege van 2023. Leclerc heeft nog maar drie keer op het podium gestaan. Carlos Sainz heeft überhaupt nog geen trofee binnengesleept dit seizoen. Ferrari strijdt met Mercedes en Aston Martin om de tweede plek bij de constructeurs, maar is dat gevecht momenteel aan het verliezen.

Racepace

"Het gaat echt heel moeilijk worden om hen in te halen, voordat de reglementen veranderen," zo begon Leclerc tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "Het is nu anders dan eerst op de manier dat we veel dichter bij elkaar zitten in de kwalificatie vergeleken met hoe we het in het verleden zagen. Normaal gesproken wanneer een team domineerde, dan was dat in de kwalificatie en de race. Maar nu heeft Red Bull dat om de een of andere reden veel meer in de race dan in de kwalificatie. Hun voorsprong is veel groter in de race dan in de kwalificatie en dat is ook waarom we werken aan onze racepace, omdat Red Bull gewoon zo ver voorligt."

Gevoelige auto's

"We hebben nog een boel werk aan de winkel," vervolgde de Monegask. "We nemen de komende races wat upgrades mee die ons kunnen helpen een stap vooruit te maken. Wat het is met deze [generatie] auto's, we kunnen voor onverwachte verrassingen komen te staan, omdat het zulke gevoelige auto's zijn dat een kleine verandering een grote impact kan hebben." Leclerc doelt bijvoorbeeld op McLaren dat met één upgradepakket meteen van een midden- tot achterveldteam veranderde in een team dat kon strijden om podiums. "Hopelijk zal dat ook voor ons het geval zijn."

