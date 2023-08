Vincent Bruins

Frédéric Vasseur heeft tijdens de zomerstop laten weten of hij tevreden is met zijn huidige coureurs. Ferrari strijdt met Charles Leclerc en Carlos Sainz om de tweede plek in het constructeurskampioenschap, maar is momenteel dat gevecht aan het verliezen ten opzichte van Mercedes en Aston Martin. Ook gaat de teambaas in op zijn relatie met Lewis Hamilton.

Leclerc heeft tot nu toe drie podiums behaald dit seizoen, waarvan één tweede plaats. De Monegask is wat vaker uitgevallen of buiten de punten gefinisht dan Sainz die constant presteerde, maar geen enkele beker wist binnen te slepen. Vanwege de uitvalbeurt van Sainz in de Belgische Grand Prix na contact in de openingsronde met Oscar Piastri, ligt nu de Spanjaard nu achter Leclerc in de tussenstand. Van beide coureurs loopt het contract af aan het einde van 2024.

Leclerc houdt zich niet in

"Je kan het altijd beter doen, als team maar ook als coureurs," begon Vasseur in een interview met La Gazzetta dello Sport. "Charles had niet verwacht een seizoen als dit te hebben en op het begin pushte hij te hard, maar hij lijkt de situatie nu beter te verwerken. Carlos is ontzettend constant en is om die reden een goede referentie voor ons. Als karakter is Leclerc impulsief, dus als iets niet helemaal goed gaat, dan houdt hij zich niet in. Echter voor zijn eigen bestwil en dat van het team is het soms verstandiger om eerst te kalmeren, voordat je je mond opentrekt. In het heetst van de strijd heb je niet alle informatie om een definitief oordeel te vormen en met een microfoon onder je neus is het beter om even je tijd te nemen. Hij is altijd ontzettend snel, maar dit jaar, als je kijkt naar de kwalificatie, dan zit Carlos nu meer op zijn niveau dan in het verleden."

Nog steeds close met Hamilton

De teambaas ging ook in op de geruchten over Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zou namelijk door Ferrari-topman John Elkann persoonlijk zijn gecontacteerd in een poging hem over te laten stappen van Mercedes naar Maranello: "Ik praat bijna elke GP met hem. Hij racete bijna twintig jaar geleden voor mij en we zijn nog steeds close." Hamilton werd in 2005 Europees kampioen in de Formule 3 met ASM, de renstal die was opgericht door Vasseur. ASM ging een samenwerking aan met Nicolas Todt en dat werd ART Grand Prix, het team waarmee Hamilton kampioen werd in de GP2 Series in 2006. "Het is duidelijk dat wanneer je ons samen ziet in de paddock, dat het zorgt voor geruchten. Ik wil hem niet vergelijken met onze coureurs, dat heeft geen zin. Maar de bijdrage van een topcoureur gaat niet alleen om racen, het gaat ook om de technische en strategische aspecten evenals de hulp in het aannemen van een engineer. Met een Hamilton of een Verstappen, maar ook met iemand als Leclerc, gaat dat makkelijker."

