Lars Leeftink

Zondag 10 september 2023 15:47 - Laatste update: 15:50

Martin Brundle heeft volgehouden dat 'er chaos zou zijn ontstaan' als Carlos Sainz en Charles Leclerc elkaar tijdens de slotfase uit de Italiaanse Grand Prix hadden gereden, waardoor George Russell in plaats daarvan de laatste podiumplek had gepakt.

Sainz volgde het Red Bull-duo Max Verstappen en Sergio Pérez vorig weekend over de streep in Monza om een welverdiende derde plaats vast te houden. Ferrari-teamgenoot Leclerc duwde hem bijna van de baan af in de slotfase, waarbij het tweetal in de slotfase van de race zelfs gevaarlijk dicht bij een crash kwam. Brundle heeft nu toegegeven dat Leclerc en Sainz, ondanks de sensatie van het spektakel dat zich vorig weekend afspeelde, ook slechts enkele centimeters verwijderd waren van een ramp.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Viscaal baalt na P8 met Prema in Japan: "Onderzoeken waarom we zoveel inleveren"

Brundle over Italiaanse GP

in zijn column voor Sky Sports schrijft Brundle het volgende over de slotfase van de race in Monza: "De regels zijn in principe als volgt: als je rivaal langs de buitenlijn probeert te passeren, moet hij volledig langszij zijn, van voorwiel tot voorwiel. Als dat zo is, dan moet je hem de ruimte geven, wat in feite betekent dat hij hem moet laten passeren. Het is niet altijd eenvoudig om precies te definiëren waar dit moment zich in sommige langere hoeken bevindt, maar in de eerste chicane van 90 graden rechts/90 graden links is het duidelijk genoeg."

Probleem

"Het probleem daar [eerste bocht Monza] is dat het zo smal is dat twee coureurs die aan het vechten zijn nauwelijks naast elkaar kunnen rijden en inhalen. De coureur aan de binnenkant zal niet genoeg controle over zijn voorbanden hebben om simpelweg nog meer te sturen. Er zal contact zijn met coureurs die beweren dat ze van de weg zijn geraakt", vervolgt Brundle. "Beide Ferrari-coureurs verdedigden zich met vastberadenheid tegen beide Red Bulls, maar het was onvermijdelijk dat ze uiteindelijk met elkaar zouden vechten om de laatste plek op het beste podium ter wereld voor de gepassioneerde Ferrari-fans. Dus begonnen ze met met veel agressie tegen elkaar te racen, wat boeiend was. Beide coureurs zeiden dat ze enorm genoten hadden van het racen, Leclerc zei dat het hem deed denken aan zijn kartdagen. De coureurs zijn er dol op als ze mogen racen en dan zullen de fans er ook dol op zijn. Als de Ferrari-coureurs elkaar van de baan hadden gereden en in plaats daarvan de Mercedes van George Russell op het podium hadden gezet, zou er chaos zijn geweest en verwijten alom. Maar dat deden ze niet."