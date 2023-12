Brian Van Hinthum

Zondag 24 december 2023 15:00 - Laatste update: 15:00

De Formule 1-kalender is de laatste jaren onderwerp van gesprek, daar er steeds meer traditionele Europese races van de kalender dreigen te verdwijnen voor races in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Ook de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza krijgt vanuit Stefano Domenicali nu een waarschuwing.

De afgelopen jaren zagen we steeds vaker races buiten Europa op de kalender verschijnen. Door het grote geld dat er vanuit die landen geboden wordt, is het qua traditionele races steeds lastiger voor de FIA om plekken vrij te houden op de kalender. Organisatoren als die van Spa, Monza, Silverstone, Monaco en Zandvoort hebben moeite om mee te blijven doen met de grote bedragen die nieuwere circuits als Djedda, Qatar en Las Vegas neerleggen.

Artikel gaat verder onder video

Nog niet begonnen

Het zorgt voor flink wat druk bij de organisatoren van de traditionele Europese races. Tegenwoordig wordt er vanuit de Formule 1 ook veel meer gevergd qua organisatie rondom Grands Prix. De Grand Prix van Italië beschikt over een contract tot en met 2025, waarna de toekomst nog onzeker is. De Italiaanse racefederatie had beloofd om direct na de door Max Verstappen gewonnen race in september aan de gang te gaan met verbeteringen rondom het oude circuit, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Waarschuwing

Dat is tegen het zere been van Domenicali, zelf Italiaan. Tegenover radiostation Rai waarschuwt hij: "Ik sta in goed contact met de motorsportfederatie in Italië. We zijn aan het onderhandelen, maar we hebben wel elementen nodig om deze onderhandeling vooruit te helpen. Het werk in Monza zou na de Grand Prix beginnen, maar is in december nog steeds niet gestart. Nu moet het snel beginnen. Ik probeer dit constructief vooruit te duwen. We moeten bij de tijd blijven", besluit de waarschuwende Formule 1-chef.