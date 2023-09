Viscaal baalt na P8 met Prema in Japan: "Onderzoeken waarom we zoveel inleveren"

Lars Leeftink

Zondag 10 september 2023 14:44

Bent Viscaal werd dit weekend in Japan achtste met zijn Prema-team tijdens de race van de WEC (World Endurance Championship) op Fuji Speedway. Viscaal was drie van de zes uur op de baan te vinden, maar meer dan een achtste plaats bleek er niet in te zitten.

De Nederlander moest het dus doen met P8 en blikt na afloop van de endurance-race terug op het weekend van zijn team, bestaande uit Juan Manuel Correa en Filip Ugran. "Een moeilijk weekend. In de kwalificatie zaten we er niet bij, ondanks dat ik zelf een nagenoeg foutloos rondje afleverde. We moeten onderzoeken waarom we als team zoveel inleveren, want deze einduitslagen passen niet bij een team met de status als die van Prema Racing."

Artikel gaat verder onder video

Maximaal haalbare

Volgens Viscaal was de race van hemzelf prima. De Nederlander was over zijn eigen inbreng dan ook tevreden. "Ik heb het maximale uit het materiaal geperst en bovendien mogen genieten van een waanzinnig circuit. Zoals de Fuji Speedway is er geen tweede racebaan op deze wereld en bovendien hebben de Japanse fans mijn hart gestolen."