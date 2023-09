Brian Van Hinthum

Donderdag 14 september 2023 15:58

Het gaat lekker met Bent Viscaal. De Nederlandse coureur is zich dit seizoen gaan storten op het enduranceracen en dat gaat voorlopig goed. Viscaal kan zich één week na zijn race op de Fuji Speedway in de World Endurance Championship alweer opmaken voor zijn volgende uitdaging.

Het zijn drukke dagen voor Viscaal, die vorige week dus nog in Japan actief was. Algarve Pro Racing heeft besloten om hem dit weekend opnieuw als vervanger op te roepen, nadat hij ook al drie weken geleden in de bolide van Algarve Pro Racing sprong in Aragòn. Teambaas Stewart Cox heeft naar aanleiding van zijn prestaties besloten om Viscaal opnieuw een kans te gunnen, waardoor hij het komende weekend op Spa-Francorchamps mag racen in de ELMS. Hij mag daar invallen voor de Britse coureur Jack Hawksworth.

Artikel gaat verder onder video

Mooie kans

De Tukker is blij dat hij de kans krijgt om andermaal zijn kunsten te vertonen tijdens een invalbeurt voor Algarve Pro Racing. “Een mooie kans”, laat Viscaal optekenen. “In Aragón mocht ik weer ervaren hoe goed het team Algarve Pro Racing en ik bij elkaar passen. De samenwerking verliep gewoonweg vlekkeloos. Stewart Cox en ik hebben een goede band opgebouwd sinds ik begin 2022 mijn debuut in de endurancewereld mocht maken en als kansen zich voordoen, maken wij er graag gebruik van om de krachten te bundelen.”

Thuisrace

De man uit Twente ziet het befaamde circuit in België als zijn thuisrace en kijkt uit naar de uitdaging. “Spa-Francorchamps is natuurlijk mijn thuisrace, aangezien er niet op wereldkampioenschaps- of Europees kampioenschapsniveau in Nederland wordt gereden met LMP2-wagens. Eerder dit jaar heb ik in België ternauwernood het WEC-podium gemist met Prema Racing, we werden na een spannende wedstrijd nipt vierde. Het zou natuurlijk niet verkeerd zijn als ik het gemis aan dat podium in het ELMS-weekend recht kan zetten.”