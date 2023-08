Remy Ramjiawan

Voor Bent Viscaal is de invalbeurt in de European Le Mans Series niet zonder succes geweest. De Tukker keerde eenmalig terug bij zijn voormalig werkgever (Algarve Pro Racing) en kwam als vierde over de streep op het MotorLand Aragón in Spanje.

Viscaal maakte dit seizoen de overstap naar het World Endurance Championship, na zijn debuutjaar in het langeafstandsracen in het ELMS-kampioenschap. Het WEC-kampioenschap bevindt zich momenteel nog in de zomerstop en daardoor kon de Tukker zijn voormalig werkgever uit de brand helpen. Jack Hawksworth is namelijk normaliter één van de drie coureurs van het Algarve Pro Racing-team, maar hij had verplichtingen in de Verenigde Staten.

Tevredenheid

"Blijdschap overheerst", zo laat Viscaal achteraf weten over de race in Spanje. De Nederlander kwam als vierde over de streep en dat is extra knap, omdat Viscaal van de wedstrijdleiding een ontrechte straf voor het overschrijden van de track limits kreeg. Tot vier keer toe meldde de wedstrijdleider dat de jonge Tukker over de baanlimieten was gereden, maar dat bleek achteraf een onjuiste waarneming. Het was namelijk niet Viscaal, maar de vlák voor hem rijdende Juan Pablo Montoya die de grenzen overschreed.

Well that was quite the evening. P4 in the end, happy Bent. Fuji next! 👊 pic.twitter.com/cBaBQK9lDV — Bent Viscaal (@BentViscaal) August 26, 2023

Goede indruk achtergelaten

"Natuurlijk baal ik van de onterechte doorrijstraf: het was moeilijk te verkroppen dat ík naar binnen moest, terwijl juist mijn tegenstander continu de regels overtrad. Tijdens een race kan je echter weinig doen. Ik kan wel stampei maken, maar daar winnen we niets mee", zo laat de Tukker nuchter weten over de onterechte straf. Toch had er iets meer ingezeten en dat heeft alles te maken met de straf. "Met een vierde plaats als eindklassering ben ik tevreden, al steekt het een klein beetje dat we dertig seconden na de nummer drie over de eindstreep kwamen. Die doorrijstraf duurde namelijk precies een halve minuut!"

