Vincent Bruins

Maandag 10 juli 2023 14:09 - Laatste update: 14:12

Bent Viscaal baalt na de 6 Uur van Monza, de vijfde ronde van het FIA World Endurance Championship die afgelopen zondag in Noord-Italië werd verreden. Hij heeft de snelheid van de Prema Racing-bolide die hij deelde met Andrea Caldarelli en Filip Ugran, niet om kunnen zetten in een podium. De Nederlander kreeg een flinke straf aan zijn broek. Viscaal kijkt nu al uit naar de endurance-wedstrijden in Japan en Bahrein.

In de trainingen voorafgaand aan de 6 Uur van Monza bleek dat de Oreca van Viscaal kampte met een probleem om één snelle ronde af te leggen. Het racetempo was echter om door een ringetje te halen. Vanaf P10 begon het Prema-trio aan een opmars, maar middenin de race kwam Viscaal een andere deelnemer tegen. Hij moest even corrigeren door de tweede Lesmo en raakte lichtjes de Vector Sport-auto die vervolgens crashte. Viscaal kreeg een stop-en-go penalty van een minuut en werd uiteindelijk negende.

Lastig weekend

"Het is enorm frustrerend om in het achterveld te eindigen, als je weet dat de snelheid in orde is," baalde Viscaal. "Ik wil allereerst mijn excuses aanbieden aan het voltallige team Vector Sport. Het was uiteraard niet mijn bedoeling om hun wagen te toucheren, waardoor zij in een spin geraakten en uit de race crashten. Dit hele weekend was onder de streep gewoonweg lastig. We hebben op geen enkel moment om de knikkers mee kunnen doen, maar dat is hoe endurance racen soms gaat. Valt het jouw kant op, dan ben je de gevierde man, of in dit geval het gevierde team. Ik blijf erbij: met onze snelheid hadden we op het podium kunnen staan. Vandaag mocht het helaas niet zo zijn."

Tevreden over eigen tempo

"Ik ben tevreden met mijn eigen tempo en gebruik dat als motivatie voor de laatste twee wedstrijden van het seizoen," vervolgde de Tukker. "Fuji Speedway is compleet nieuw voor mij, maar ik houd wel van een uitdaging en kan niet wachten om eindelijk eens een keer in Japan te racen. De laatste wedstrijd van dit jaar vindt plaats op het Bahrain International Circuit, wat zo ongeveer mijn thuisrace is. Ik heb daar toch al wel zo ontzettend veel ronden gereden! Laten we het seizoen op een positieve manier besluiten. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om in Japan en Bahrein succesvol te zijn," aldus de strijdlustige Prema-coureur.