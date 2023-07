Remy Ramjiawan

Maandag 10 juli 2023 08:09

Oscar Piastri krijgt de glimlach na de race op Silverstone niet meer van zijn gezicht. De Australiër zag dit weekend een McLaren, die op eigen kracht in de top vier kon rondrijden. Wel had hij wat pech met de safety car, waardoor de kansen op een podiumplek verdampte.

De rookie kwam dit weekend erg dicht bij een eerste podiumplek uit zijn Formule 1-carrière. Na een sterk begin van de race, reed Piastri lange tijd rond op P3, maar de ploffende motor van Kevin Magnussen en de daaruit volgende neutralisatie, gooide roet in het eten voor de Australiër. Lewis Hamilton kon door de safety car-periode een 'gratis' pitstop maken en daar kon de 22-jarige McLaren-coureur niet tegenop.

Artikel gaat verder onder video

Upgrades werken

Tegenover de verzamelde pers, waaronder GPFans, blikt Piastri terug op de Britse Grand Prix: "De upgrades zijn echt een flinke stap naar voren. De nieuwe voorvleugel [die Norris wel heeft] krijg ik volgende race ook, dus er zit nog meer in. We hebben op het gebied van de racesnelheid echt een flinke stap gezet." Toch waren de keuzes tijdens de pitstop wat conservatief en dat ziet Piastri ook.

Op eigen kracht

Piastri is vooral trots dat McLaren geen gelukje of iets nodig had, maar op eigen snelheid gewoon de strijd aan kon gaan met Mercedes. "Het doet een beetje pijn om als vierde te eindigen, want we waren op weg naar een podiumplek. Beetje pech met de safety car, maar ik ben blij dat ik teleurgesteld ben met een vierde plek." Ook kijkt Piastri nog even terug naar de start van de race, toen hij samen met Max Verstappen de eerste paar bochten in reed. "Ik had de beste start van iedereen om mij heen. Het verrassende was dat ik hem kon volgen en we waren vandaag gewoon het tweede team", aldus Piastri.