Nyck de Vries, dit jaar naast de Formule E ook actief in het World Endurance Championship (WEC), heeft zondag met Toyota de 6 uur van Imola op zijn naam geschreven. Het is zijn eerste zege van het seizoen.

De Nederlander zag zijn avontuur in F1, het avontuur waar hij de afgelopen jaren zo hard voor hard gewerkt, in 2023 na een paar races bij AlphaTauri alweer voorbij zijn. De Nederlander stelde teleur en werd nog voor de zomerstop vervangen door Daniel Ricciardo. In 2023 kwam De Vries verder niet meer in actie, maar in 2024 is hij volop aan het racen. In de Formule E gaat het met Mahindra Racing nog niet zo soepel en veroverde hij nog geen punt, maar in de WEC heeft De Vries nu wel succes.

De Vries wint met Toyota 6 uur Imola

Met Toyota heeft De Vries de 6 uur van Imola gewonnen, een race die dit weekend op het programma stond. De Nederlander moest in de slotfase gespannen toekijken hoe auto #6 van Porsche met Kevin Estre steeds wat dichter in de buurt kwam van Kamui Kobayashi, teamgenoot samen met Mike Conway van De Vries bij Toyota. De zege werd in de slotfase echter veiliggesteld door de Japanner - voormalig F1-coureur - waardoor het team de eerste zege van 2024 boekt. Na de Qatar 1812 KM was dit de tweede race van het seizoen. Op 15 juni staat de 24 uur van Le Mans op het programma.

