Cadillac, Ferrari, Porsche en Toyota zijn vol gas aan het vechten voor de overwinning in de 24 Uur van Le Mans. Nyck de Vries en Renger van der Zande bevinden zich middenin die strijd. Helaas zijn er ook Nederlanders uitgevallen.

De 92e editie van de Franse klassieker is tegelijkertijd ook de vierde van acht races van het FIA World Endurance Championship (WEC) in 2024. Met 23 auto's in de Hypercar-klasse, 16 in de LMP2-klasse en 23 in de LMGT3-klasse, in combinatie met het onvoorspelbare weer, is het een waar spektakel op Le Mans. Acht Nederlandse coureurs begonnen aan de 24-uurswedstrijd, maar met nog 7 uur te gaan zijn er een paar uitvallers te melden. De grote verhaallijnen zijn een door Robert Kubica veroorzaakte crash en de regen. De voormalig Formule 1-coureur lag aan het begin van de nacht aan de leiding, toen hij de BMW van Dries Vanthoor op een ronde wilde zetten. Boos dat de Belg hem het niet makkelijk maakte, stuurde hij naar rechts aan het einde van de Mulsanne met meer dan 300 kilometer per uur. Vanthoor verloor de macht over het stuur door de touché en de uiteindelijke impact zou de vangrail fors beschadigen met een neutralisatie van meer dan een uur tot gevolg. De AF Corse-Ferrari van Kubica kreeg een stop-and-go van 30 seconden.

De Vries en Van der Zande jagen op bekers

In de beginfase viel er af en toe een buitje, maar middenin de nacht en aan het begin van de ochtend was er een safety car-periode van meer dan drie uur toen de hemelsluizen zich hadden geopend. Het heeft de elf Hypercars die nog in de ronde van de leider liggen, weer bij elkaar gebracht. Toyota ligt aan kop met Ryō Hirakawa, nog geen drie seconden voor de vanaf pole begonnen Porsche van Laurens Vanthoor. Nicklas Nielsen ligt derde in zijn Ferrari voor ploegmaat Kubica en de Cadillac van Alex Lynn. Nyck de Vries en Renger van der Zande doen ook nog mee voor de overwinning en bevonden zich tijdens de safety car nog in de top vijf. De Vries heeft echter zojuist een pitstop gemaakt om het slechte zicht door de voorruit te verhelpen en Van der Zandes bijrijder Sébastien Bourdais moest een drive-through incasseren voor het overschrijden van de snelheidslimiet tijdens een full course yellow. Robin Frijns crashte in de Ford-chicane al voordat het tweede uur voorbij was. Zijn BMW is officieel nog geen uitvaller, maar staat wel in de garage met een boel schade en een achterstand van meer dan 100 ronden.

MORE drama on track as #15 BMW Motorsport collides into the barrier.



First safety car of the race is deployed.



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/B4B9GVxk59 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 15, 2024

Schuring leidt bij de GT's

In de LMP2-klasse gaat de Pro-Am-bolide van AF Corse aan de leiding voor COOL Racing en Inter Europol Competition. De Proton Competition-auto van Bent Viscaal is uitgevallen met een technisch probleem en ook Nicky Catsburg zal de finish niet bereiken. Zijn CrowdStrike by APR-teamgenoot Colin Braun verloor een wiel tijdens zijn stint. Job van Uitert doet met zijn IDEC Sport-Oreca nog wel mee in de LMP2-klasse en ligt zesde.

Morris Schuring heeft goede kansen in de LMGT3-klasse. Zijn Manthey EMA-Porsche ligt daar namelijk op de eerste positie met Richard Lietz achter het stuur voor het volledige damesteam met de Iron Dames-Lamborghini. De Heart of Racing-Aston Martin, de McLaren van Zak Browns United Autosports en de enige overgebleven BMW van WRT zullen het proberen Schuring lastig te maken. Larry ten Voorde is helaas ook een uitvaller, toen zijn Ferrari van JMW Motorsport tot stilstand kwam met een technisch probleem terwijl Salih Yoluç bezig was met zijn stint.

