Dit weekend staat de 24 uur van Le Mans op het programma in Frankrijk en op zaterdag om 16:00 uur doven de lichten voor de iconische race. Voor Nyck de Vries is de zaterdag echter dramatisch begonnen: tijdens de warm-up voor de race knalde hij namelijk achterop een langzaam rijdende voorligger.

De 24 uur van Le Mans is dit jaar de vierde race van het WEC-seizoen, het World Endurace Championship. De coureurs hebben er al races opzitten in Qatar, Imola en Spa. Tijdens de 24 uur van Le Mans zijn er vier klassementen te winnen. Het algemeen klassement, eigenlijk altijd gewonnen door een auto die actief is in de Hypercar-klasse, en de individuele klassementen in de categorieën zelf. Die bestaan uit Hypercar, LMP2 en LMGT3. In de Hypercar doen er 23 auto's mee, terwijl in de LMP2 16 auto's en in de LMGT3 23 auto's meedoen. Elke auto heeft een drietal aan coureurs, waaronder een paar Nederlanders.

Artikel gaat verder onder video

Drama voor De Vries

Eén van die Nederlanders die deelneemt is dus voormalig Formule 1-coureur De Vries. Hij rijdt dit weekend samen met Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopez voor het team van Toyata. Ze beginnen de race op zaterdag vanaf de laatste plek, nadat Kobayashi zich als vierde kwalificeerde, maar door het veroorzaken van een rode vlag de tijd afgepakt zagen worden. Na die pech in de kwalificatie, is nu ook de racedag niet al te best begonnen. Tijdens de warm-up richting de race om 16:00 is De Vries namelijk achterop Kelvin van der Linde in zijn ASP-run Lexus RC F GT3 geklapt. Een bijzonder moment, waarbij Van der Linde op een opvallend punt remde en De Vries bezig was met zijn instellingen en het te laat zag: "Het was duidelijk dat ik het niet zag, mijn fout", klinkt het schuldbewust op de boardaradio van de voormalig AlphaTauri-coureur. Zoals het er nu naar uitziet, kan zijn team wél gewoon aan de start verschijnen.

The #7 Toyota returns to the pit lane after hitting another car! 🤕#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/f9xKAiEQEv — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2024

Overigens is de 24u van Le Mans niet het enige grote sportevenement dit weekend, want ook het EK voetbal in Duitsland, waar Nederland op zondag van start gaat, is begonnen. Mis niks van wat Oranje doet in Duitsland!

Gerelateerd