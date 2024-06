Renger van der Zande kon samen met Sébastien Bourdais en Scott Dixon de eerste 18 van de 24 uur op Le Mans nog hopen op de overwinning. Problemen met de gele nummer-3 Cadillac V-Series.R hebben er echter voor gezorgd dat ze zijn uitgevallen.

De andere Cadillac van Earl Bamber, Alex Lynn en Álex Palou doet nog wel mee in de strijd om de zege in de 24 Uur van Le Mans evenals de drie AF Corse-Ferrari's, de twee Penske-Porsches, de twee Jota-Porsches en de twee Toyota's, dus ook die van Nyck de Vries, bij het ingaan van de laatste vijf uur. Van der Zande zit dus niet meer bij de kopgroep in de Hypercar-klasse. De Nederlander is ondertussen zelfs een officiële uitvaller op het Circuit de la Sarthe. Dixon kwam tot stilstand tijdens een safety car-periode en moest vervolgens met 60 kilometer per uur terugkomen naar de pits, puur op het elektrisch vermogen van de hybride-V8. Eenmaal de garage bereikt bleek een olielek de oorzaak.

Olielek

"Scott zat achter het stuur en we waren gewoon aan het wachten op het samenvoegen van het veld achter de safety car om weer bij de leiders terecht te komen," vertelde Van der Zande. "Op dat moment stopte hij op de baan met een motorprobleem. Hij reed terug op de elektrische motor, maar de hele vloer zit onder de olie. Dus ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar daar proberen ze achter te komen en te repareren, en hopelijk kunnen we dan weer naar buiten. Het is zonde, want we vochten voor meer dan alleen een top tien. In de regen aan het begin reden op de verkeerde banden, en daar verloren we wat tijd, maar het gat bleef hetzelfde. We hadden de snelheid om met de andere koplopers te kunnen vechten om de overwinning, maar het ziet er niet naar uit dat dat vandaag gaat gebeuren." De Cadillac van de Nederlander is de twaalfde uitvaller van de race die zaterdagmiddag werd aangevangen met 62 auto's.

Trouble for Scott Dixon and Cadillac Racing. 🤕



The #3 is now in the garage for repairs.



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/nImSa9HOtc — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 16, 2024

Spectaculaire crash voor Mancinelli

Job van Uitert ligt momenteel op podiumkoers in de LMP2-klasse. De IDEC Sport-auto die hij deelt met Reshad de Gerus en Paul Lafargue, heeft slechts een paar seconden achterstand op leider Patrick Pilet van Vector Sport. Met de enige overgebleven Nederlander in de LMGT3-klasse loopt alles ook voorspoeding. Morris Schuring gaat aan de leiding achter het stuur van de Porsche van Manthey EMA, op de voet gevolgd door een WRT-BMW, Akkodis ASP-Lexus, Proton-Mustang en United-McLaren. Wie geen kans meer maakt op het podium bij de GT's is de The Heart of Racing-Aston Martin. Daniel Mancinelli was zo aardig om ruimte te maken voor de Ferrari-Hypercar van James Calado, maar bracht zichzelf daardoor in de problemen. Hij kwam op het natte gedeelte van de Indianapolis-bocht terecht, spinde en kwam met een harde klap in de bandenmuur terecht. De Vantage AMR GT3 Evo van de Italiaan kwam op zijn dak te liggen, maar gelukkig was de coureur ongedeerd. De Penske-Porsche van Felipe Nasr en Whelen-Cadillac van Pipo Derani crashten in dezelfde bocht, maar bleven gelukkig nog op alle vier de wielen.

Crash for #27 Heart of Racing!!! Driver is out of the car.



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu. #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/zwjV2fUOaJ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 16, 2024

