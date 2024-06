Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen hebben de 92e editie van de 24 Uur van Le Mans op hun naam geschreven met de nummer-50 Ferrari 499P van AF Corse. Het was een spannende slotfase in de vierde race van het 2024-seizoen van het FIA World Endurance Championship.

In de laatste uren op het Circuit de la Sarthe kwam de regen weer met bakken uit de hemel. De nummer-50 Ferrari was het sterkst in de natte weersomstandigheden, maar de passagiersdeur die niet wilde sluiten, gooide bijna roet in het eten. Ze moesten daardoor vroeger naar binnen dan gepland met als gevolg dat ze in de laatste stint benzine moesten sparen. Hierdoor kon de nummer-7 Toyota van Kamui Kobayashi, Pechito López en Nyck de Vries dichterbij komen. Het gat helemaal dichtrijden zou echter niet lukken. Een spin van López, twee leeglopende banden en een kortstondig probleem met het vermogen hielpen ook niet mee in de jacht op Ferrari. De achterstand van De Vries' Toyota was uiteindelijk 14.221 seconden.

De Vries pakt tweede positie

De Vries moet dus genoegen nemen met de tweede positie. Toch is het een mooi resultaat voor de man uit Uitwellingerga die voor het eerst op het podium zal staan in Le Mans. Het Hypercar-podium wordt afgemaakt door de nummer-51 AF Corse-Ferrari van 2023-winnaars James Calado, Antonio Giovinazzi en Alessandro Pier Guidi, ondanks een tijdstraf voor het in de rondte spinnen van de nummer-8 Toyota van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryō Hirakawa. Zij werden vijfde achter de nummer-6 Penske-Porsche van Kévin Estre, André Lotterer en Laurens Vanthoor die vanaf pole position was begonnen. De nummer-83 AF Corse-Ferrari van Robert Kubica, Robert Shwartzman en Ye Yifei deed ook mee in de strijd om de overwinning totdat de twin-turbo V6 de geest gaf. De nummer-3 Cadillac van Renger van der Zande viel uit vanwege een olielek. De andere fabrieks-Cadillac werd zevende dankzij Earl Bamber, Alex Lynn en Álex Palou.

Podium voor Van Uitert en zege voor Schuring

United Autosports, de renstal waar McLaren-CEO Zak Brown de teambaas van is, pakte de zege in de LMP2-klasse met Bijoy Garg, Olly Jarvis en Nolan Siegel voor de winnaars van vorig jaar, Inter Europol Competition. Achter Vlad Lomko, Clément Novalak en Kuba Śmiechowski maakte een Nederlander het podium af. Job van Uitert mocht de laatste stint doen voor IDEC Sport en werd derde samen met Reshad de Gerus en Paul Lafargue. AF Corse domineerde de Pro-Am-divisie binnen de LMP2 met Ben Barnicoat, François Perrodo en Nico Varrone.

© Porsche AG

Morris Schuring is een Le Mans-winnaar in zijn allereerste poging samen met Richard Lietz en Yasser Shahin. Porsche-team Manthey EMA wist de enige overgebleven BMW van Team WRT, die werd bestuurd door Augusto Farfus, Sean Gelael en Darren Leung, te verslaan in de LMGT3-klasse. Ford zette voor het eerst sinds 1998 Mustangs in op Le Mans en scoorde meteen een podium met Proton Competition-coureurs Dennis Olsen, Mikkel O. Pedersen en Giorgio Roda.

