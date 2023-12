Vincent Bruins

Robin Frijns zal niet alleen meedoen aan de Formule E volgend jaar, maar we zullen de Maastrichtenaar ook in actie zien in het FIA World Endurance Championship (WEC). De fabriekscoureur van BMW M Motorsport zal uitkomen voor Team WRT, de Belgische renstal die hij als een tweede familie ziet, zo vertelt hij in een exclusief gesprek met GPFans.

Frijns was de testrijder van het Sauber Formule 1-team in 2013 en van Caterham in 2014. Hij maakte voor 2015 de overstap naar de GT-racerij. De Nederlander kwam terecht bij Team WRT. Meteen in zijn eerste jaar schreef hij de algemene GT World Challenge Europe-titel op zijn naam en in 2017 ging hij er met het Sprint Cup-kampioenschap vandoor samen met Stuart Leonard. Het duo voegde zich bij Dries Vanthoor voor de 12 Uur van Bathurst en deze wonnen ze in 2018. Team WRT debuteerde in 2021 in de LMP2-klasse ter voorbereiding op een mogelijk Hypercar-programma in het WEC. Frijns won samen met Ferdinand Habsburg en Charles Milesi de laatste drie races van het seizoen, waaronder de 24 Uur van Le Mans, op jacht naar de wereldtitel. WRT is vanaf 2024 het fabrieksteam van BMW dat met haar M Hybrid V8 voor het eerst zal meedoen aan het WEC. Frijns zal bij de Duitse autogigant zijn samenwerking met WRT kunnen voorzetten.

Tweede familie

"Goed!", antwoordt Frijns zonder twijfel op de vraag van GPFans hoe het voelt om bij WRT te kunnen blijven. "Het is een team dat me als het ware opgenomen heeft na mijn Formule 1-carrière als test- en reservecoureur, dus daar ben ik echt opgegroeid, zoals ik nu ben. Het is een soort van tweede familie voor mij. Ik ken iedereen echt heel erg goed daar en met de teambaas kan ik heel goed overweg, dus in dat opzicht kijk ik er heel erg naar uit dat BMW nu aan boord is bij WRT als fabrieksteam. Daarom denk ik ook dat er tussen BMW en WRT een goede samenwerking zal verlopen voor de komende jaren."

Gouden tijden

Het Hypercar-veld breidt ontzettend snel uit in het wereldkampioenschap voor endurance-races. Naast BMW doen ook Alpine, Cadillac, Ferrari, Isotta Fraschini, Lamborghini, Peugeot, Porsche en Toyota mee in 2024, wat goed zal zijn voor zo'n twintig auto's. "Het is een nieuw tijdperk voor het WEC ook, hoop ik," vervolgt Frijns. "Iedereen heeft het over de gouden tijden met Audi, Peugeot en Bentley [in de LMP1-klasse], en ik hoop dat diezelfde tijden er weer aan zitten te komen. Ik denk dat iedereen wil zien dat er in Le Mans 30+ auto's op de grid staan die allemaal kunnen winnen, en niet dat [het alleen de vraag is] welke Toyota gaat winnen zoals de afgelopen jaren. Ik kijk er heel erg naar uit en ik denk dat er ook veel fans zijn die ernaar uit kijken."