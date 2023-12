Vincent Bruins

Donderdag 7 december 2023 15:23 - Laatste update: 15:29

Robin Frijns kijkt uit naar het aankomende Formule E-seizoen dat volgende maand al in Mexico-Stad van start gaat. In een exclusief gesprek met GPFans vertelt de Maastrichtenaar over zijn verwachtingen voor 2024 waarin hij naast Sébastien Buemi bij Envision Racing zal uitkomen.

Frijns begon zijn carrière in de elektrische raceklasse in 2015 bij Andretti. Na twee seizoenen bij de Amerikaanse formatie vertrok hij naar Envision en met succes. Hij schreef de E-Prix van Parijs en New York op zijn naam. In de jaren die volgden was de Nederlander regelmatig op het podium te vinden. Voor het seizoen dat in januari 2023 begon, maakte Frijns de overstap naar ABT CUPRA, maar na een tegenvallend jaar keert hij toch weer terug bij Envision, dat nu regerend wereldkampioen is bij de teams, voor 2024. Daar zal hij Buemi dus als teamgenoot krijgen.

Veel leren in korte tijd

"Natuurlijk ga ik elk seizoen in om kampioen te worden," vertelde Frijns. "Ik ga niet een seizoen in met de gedachte: 'Ik ga lekker zevende of achtste worden'. Iedereen heeft zo zijn eigen doel, maar ik denk dat iedereen in de Formule E kampioen wil worden, want anders hoef je daar niet te zijn. Zo denk ik erover. Envision heeft bewezen dat ze een competitieve auto hebben. Ze zijn kampioen geworden bij de teams dit jaar. Dus ik verwacht en hoop dat ik vanaf de start competitief ga zijn. Natuurlijk moet ik nu heel veel leren in een korte tijd, want alle software is anders." ABT CUPRA heeft de Mahindra-powertrain, terwijl Envision de Jaguar-powertrain heeft, en dus is ook de software van hoe de auto werkt anders.

Buemi is ervaren

Op de vraag hoe hij verwacht dat de samenwerking met Buemi zal verlopen, antwoordde de Limburger: "Ik denk wel goed. Buemi heeft heel veel ervaring. Die rijdt al jaren in de Formule E en over het algemeen is het een hele ervaren coureur." Buemi is een voormalig Formule 1-coureur die de 24 Uur van Le Mans heeft gewonnen en titels op zak heeft in het FIA World Endurance Championship (WEC) en ook de Formule E. "Ik kan heel goed met hem overweg sinds een aantal jaar. Ik denk dat iedereen wel heeft meegekregen hoe het in Montreal is gegaan in seizoen drie. Maar sindsdien zijn we eigenlijk goed bevriend geraakt. Hij rijdt voor Toyota [in het FIA WEC] en ik rij tegen hem voor BMW. Maar ik denk wel dat het een goede samenwerking gaat worden."