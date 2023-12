Vincent Bruins

Zondag 3 december 2023 12:10 - Laatste update: 12:13

Robin Frijns zal aankomende januari beginnen aan zijn achtste seizoen in het wereldkampioenschap Formule E. Na één seizoen bij ABT CUPRA is de rappe Maastrichtenaar weer terug bij Envision Racing. In een exclusief interview met GPFans legt hij uit waarom.

Frijns begon zijn carrière in de elektrische raceklasse in 2015 bij Andretti. Na twee seizoenen bij de Amerikaanse formatie vertrok hij naar Envision en met succes. Hij schreef de E-Prix van Parijs en New York op zijn naam. In de jaren die volgden was de Nederlander regelmatig op het podium te vinden. Voor het seizoen dat in januari 2023 begon, maakte Frijns de overstap naar ABT CUPRA, maar na een tegenvallend jaar keert hij toch weer terug bij Envision voor 2024. Daar zal hij Sébastien Buemi als nieuwe teamgenoot krijgen. Envision won afgelopen seizoen het wereldkampioenschap bij de teams.

Artikel gaat verder onder video

ABT doet geen half werk

Frijns gaf eerder aan bij GPFans dat hij het de eerste twee jaar nog naar zijn zin had bij Envision, maar dat veel goede mensen het team hadden verlaten. Maar wat is er nu veranderd bij Envision waardoor hij toch weer terug wil? "Ik heb volgens mij in totaal vier jaar bij Envision gezeten," antwoordde Frijns. "Natuurlijk zijn het mensen waarmee ik heb samengewerkt, mensen waarmee ik ben gegroeid binnen het team, en die zijn allemaal eigenlijk vertrokken. Die wilden andere uitdagingen hebben. Zodoende had ik zoiets van, ABT kwam op en ik heb drie jaar bij ABT gereden in de DTM, en daar heb ik nu nog steeds eigenlijk de beste tijd van mijn carrière gehad, in de zin van plezier versus resultaten die ik geboekt heb in de DTM. Dus ik dacht: 'ABT kennende, zij doen sowieso geen half werk en gaan sowieso competitief zijn'."

OOK INTERESSANT: Formule 1-CEO Domenicali legt druk op rivalen van Red Bull om inhaalslag te maken

Dramatisch slechte powertrain

ABT CUPRA bleek echter toch niet zo competitief te zijn als eerst werd gedacht en Frijns zou slechts twee keer in de punten eindigen. "Het eerste probleem was dat we met de Mahindra-powertrain gingen rijden en dat was gewoon echt drama, dus ik kan niks slechts over ABT zeggen," vervolgde de Limburger. "Het was de powertrain waarmee we reden die gewoon echt dramatisch was, eerlijk gezegd." Voor 2024 is Nick Cassidy vertrokken van Envision naar het Jaguar-fabrieksteam. "Zodoende heb ik de kans gekregen om terug naar Envision te gaan en iedereen heeft gezien dat Envision competitief was met de Jaguar-powertrain vorig seizoen. En als rijder zijnde, wil je altijd competitief zijn. Dus vandaar dat ik eigenlijk terugga om competitief te zijn in de Formule E."