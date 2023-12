Vincent Bruins

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft wederom gesuggereerd dat het aan de rivalen van Red Bull Racing is om een dreiging te vormen voor de formatie uit Milton Keynes in 2024, een "zware taak" die hen wordt opgelegd.

Red Bull kreeg het voor elkaar om 21 van de 22 Grands Prix te winnen in 2023. Ze werden alleen verslagen in Singapore, toen Carlos Sainz met Ferrari de zege verdiende. Het team brak, samen met Max Verstappen, meerdere records op weg naar een tweede achtereenvolgende dubbele wereldtitel met de meeste punten in de constructeursstand ooit. Ferrari en Mercedes zijn allebei positief geweest in hun verwachtingen voor volgend jaar, maar toch is er het gevoel onder de concurrenten van Red Bull dat de dominante renstal te ver voor ligt om iets drastisch te kunnen veranderen in 2024.

Druk erop bij rivalen van Red Bull

Domenicali, die de teambaas was van Ferrari van 2008 tot en met 2014, heeft gesuggereerd dat het niet aan de Formule 1 zelf is om de dominantie van Red Bull ten einde te brengen, maar dat het aan de teams is. De F1-topman legt de druk erop bij Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin om het gat naar de energydrankfabrikant te dichten. "Ik ben er zeker van dat het het doel is van alle teams om hun niveau van engineering te laten zien en hun kracht om te verbeteren. Dat is ook wat we moeten verwachten. Laat me opnoemen wat volgens mij belangrijk is aan het eind van het seizoen," begon Domenicali bij Sky Sports.

Zware taak

"De wereld van de Formule 1, de groei van onze sport is echt iets magisch," vervolgde de CEO. "Wij concentreren ons op ervoor zorgen dat mensen die fervent fan zijn, echt kunnen geloven in deze sport, maar dat ook mensen die misschien niet zo fervent fan zijn, maar wel houden van wat we aan het opbouwen zijn, zich verbonden met ons kunnen voelen en het is onze taak om de cultuur van de Formule 1 te ontwikkelen en dat is de mooie uitdaging die wij hebben. Ik denk dat iedereen ernaar uitkijkt om geweldige races tot op het eind te zien. [Abu Dhabi] is een voorbeeld van een laatste race van het seizoen waarin we een ongelooflijk gevecht hadden voor punten in het klassement en dat is wat wij willen zien en iedereen wil zien." Verstappen had de titel zes Grands Prix voor het einde al veiliggesteld, maar er werd nog volop gestreden voor onder andere P4 bij de rijders en ook P2 en P7 bij de constructeurs. "Maar ik hoop dat de teams voelen dat ze onder druk staan en dat ze begrijpen voor welke zware taak te staan."