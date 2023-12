Vincent Bruins

Zondag 31 december 2023 19:08

Robin Frijns gaat een druk 2024 tegemoet. De Nederlandse coureur zal niet alleen actief zijn in het volledig elektrische Formule E-wereldkampioenschap, maar ook in het FIA World Endurance Championship (WEC) waarin hij achter het stuur zal kruipen van een hybrideauto. De Limburger legt in een exclusief gesprek met GPFans uit wat de Formule E nou zo belangrijk maakt.

Frijns zal in de Formule E uitkomen voor Envision Racing, het team dat de regerend wereldkampioen is bij de teams. Het nieuwe seizoen gaat over twee weken alweer van start met de Mexico City E-Prix. Hij vertelt over zijn favoriete circuit in de elektrische raceklasse, maar ook over de rol die de Formule E speelt. Frijns gaat ook racen in de Hypercar-klasse van het WEC, waar hij zal rijden voor BMW-fabrieksteam WRT. De BMW M Hybrid V8 is, zoals de naam al zegt, een hybrideauto. Waar de Nederlander een voordeel heeft ten opzichte van de competitie, is dat de software van de elektromotoren van de BMW redelijk overeenkomt met die uit de Formule E. Het steeds verder ontwikkelen van de Formule E-auto's is misschien ook wel essentieel voor de toekomst van bijvoorbeeld de Formule 1. Vanaf 2026 gaat elektrisch vermogen namelijk een veel grotere rol spelen in de koningsklasse van de autosport.

Favoriete circuit

"Mijn favoriete circuit was eerst altijd Parijs, maar die is er sinds een aantal jaar niet meer bij," begon Frijns die uitkijkt naar het nieuwe Formule E-seizoen, bij GPFans. "Het was ook wel een heel klein baantje, te klein voor wat Formule E nu is. Die auto's worden alleen maar sneller. Ik heb Rome altijd een heel leuk baantje gevonden, omdat het heel lang is en het gaat helemaal op en neer, dus daar heb ik het heel erg naar mijn zin." Het stratencircuit in de hoofdstad van Italië is voor 2024 echter vervangen door Misano Adriatico E-Prix op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. "Monaco is ook altijd iets speciaals. Ik weet niet hoe Tokyo eruit gaat zien, want het baantje zelf heb ik nog niet gezien, maar ik denk wel dat dat een hele leuke wedstrijd gaat worden."

Software van Formule E in Hypercar

Op de vraag of er dingen zijn die hij kan meenemen vanuit de Formule E richting het WEC, antwoordde 32-jarige uit Maastricht: "Heel veel software-gedreven systemen die in de Hypercar zitten, komen van de Formule E af. Ik zou zeggen dat ik daarin een groot voordeel heb, want ik begrijp hoe die systemen werken, terwijl sommige mensen die instappen, nog totaal niet snappen hoe het systeem werkt. Andersom zou ik niet zeggen dat er iets van de Hypercar naar de Formule E gaat, want de Formule E is in dat opzicht een klasse apart, omdat het volledig elektrisch is." Er wordt dus meer meegenomen vanuit de Formule E naar andere kampioenschappen dan dat de Formule E dingen overneemt van anderen. "Ik denk ook wel dat we dat zien met de hybridesystemen in de Formule 1 waarvan de technologie ook een beetje van de Formule E komt. Dat maakt de Formule E ook heel erg belangrijk, dat de technologie die wij daar gebruiken, eigenlijk alleen maar vooruitgeduwd wordt om de hybridesystemen later sterker te maken in de Hypercars."