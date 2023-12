Vincent Bruins

Stefano Domenicali heeft de druk erop staan bij het Autodromo Nazionale Monza. De Formule 1-CEO verklaart dat er gesprekken zijn voor een contractverlenging voor de Italiaanse Grand Prix, maar verbaast zich erover dat geplande renovaties nog altijd niet begonnen zijn. Domenicali praat ook met de organisatie in Emilia-Romagna.

Nergens zijn er meer races van de koningsklasse van de autosport gehouden dan op Monza, The Temple of Speed. Het is al 73 keer gastheer geweest van de Grand Prix van Italië. Het contract met de Formule 1 loopt na 2024 af. Er stonden renovaties gepland en daar moest direct na de F1-wedstrijd van afgelopen september aan gewerkt worden, maar ook al is het ondertussen bijna kerst, er zou nog niks van gekomen zijn. De renovaties zijn zo groot dat er tot eind augustus 2024 geen enkele raceklasse op de kalender van Monza staat, en ze zijn nodig om de F1 te blijven mogen organiseren. Of Autodromo di Imola in de provincie Emilia-Romagna een nieuw contract krijgt voor na 2025, is ook nog maar de vraag.

Onderhandelingen

"We zijn inderdaad nog aan het onderhandelen met Monza en Imola over een mogelijke contractverlenging," verklaarde Domenicali tegenover Rai. "Ik heb goed contact met de autosportfederatie in Italië, maar de renovaties op Monza hadden na de Grand Prix moeten beginnen en ze zijn er in December nog steeds niet mee gestart. Het moet nu in de nabije toekomst begonnen. De druk die ik erop leg, is constructief, maar interne bureaucratieën mogen bepaalde projecten niet kunnen tegenhouden."

Investeringen

"We moeten met de tijd meegaan. In 2020 kreeg Imola een uitzonderlijke kans [vanwege de coronapandemie] en ze waren er klaar voor," vervolgde de CEO van de koningsklasse. "Helaas konden we daar dit jaar niet racen vanwege de overstromingen. We kijken ernaar uit om daar volgend jaar weer te racen, maar je moet ook begrijpen dat we niet meer privé kunnen investeren. Het gaat allemaal om het begrijpen van de bereidheid van ons land om te investeren in F1 als sportief, promotioneel en zakelijk platform, omdat de Formule 1 niet langer particulier beheerd kan worden."