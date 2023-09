Lars Leeftink

Zondag 10 september 2023 08:51 - Laatste update: 09:02

Olav Mol heeft de kritiek van onder meer Lewis Hamilton, Toto Wolff en andere coureurs, teams en fans op de dominantie van Max Verstappen in 2023 van tafel geveegd. De Nederlandse commentator, al tientallen jaren actief in de Formule 1, is van mening dat Verstappen een mindere auto heeft dan Hamilton en Michael Schumacher tot hun beschikking hadden tijdens hun dominante jaren.

Verstappen heeft in 2023 tot nu toe geen kind gehad aan de rest van de coureurs en is gedurende veertien races eigenlijk tijdens zijn twaalf zeges amper op de proef gesteld. De Nederlander heeft tien races op rij gewonnen, een record, en is hard op weg om zijn eigen records - aantal punten, zeges en podiumplekken in een seizoen - te gaan verbeteren. De vraag in 2023 is vooral nog wanneer die records eraan gaan en of Red Bull het hele seizoen ongeslagen kan blijven. Het heeft ervoor gezorgd dat vooral Hamilton al meerdere keren heeft aangegeven dat er via regelwijzigingen wat gedaan moet worden om dominantie in de Formule 1 te stoppen of in ieder geval te verminderen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Brundle ziet dat Pérez matige reeks achter zich heeft gelaten: "Mentaal alles onder controle"

Mol over dominantie

Een paar coureurs, teams en fans hebben al laten blijken dat ze deze mening niet delen. In gesprek met Nxchange-Bondex wordt er tegenover Mol, die nu vooral actief is namens Grand Prix Radio en tevens nog te zien is bij Ziggo Sport, gesteld dat de dominantie van Verstappen groot is, zelfs vergeleken met het verleden. Mol is het hier niet mee eens. “Is dat zo? Ga eens even een paar jaar terugkijken. Schumacher kon het hele veld op een rondje zetten. Ook Hamilton. Zij hadden een veel dominantere auto dan Max heeft.” Ook Sebastian Vettel had nog een dominante periode tussen 2010 en 2014, waarbij hij vooral in 2010 en 2012 nog behoorlijk uitgedaagd werd.

Verstappen moet hard werken

Volgens Mol moet Verstappen veel harder voor zijn zeges, punten en records werken in 2023 dan veel fans, coureurs en teams denken. “Ik geef je echt op een briefje, Verstappen moet echt veel harder rijden voor zijn overwinningen dan wij denken. Hij bouwt wel een voorsprong uit en doet dat met een halve seconde per rondje. Omdat hij zo verrotte goed is, pakt hij dat elke ronde en zitten de rondes er niet eens bij waarin hij een seconde verliest.”