'FIA ontdekt trucje van teams en grijpt in', Alfa Romeo trekt doek af van speciale livery | GPFans Recap

Vincent Bruins

Woensdag 30 augustus 2023 21:39

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Morgen wordt de Grand Prix van Italië officieel afgetrapt met de mediaverplichtingen en persconferenties op Autodromo Nazionale Monza. Alfa Romeo zal daar met een speciale kleurstelling rijden om de lancering van de 33 Stradale te vieren. Bij Ferrari wordt er al uitgekeken naar 2024. Het heeft namelijk ontdekt wat er fout is gegaan bij de ontwikkeling van de SF-23. Charles Leclerc heeft enthousiast gereageerd op uitspraken van een aerodynamicaspecialist van Ferrari. Ondertussen is de FIA bezig om nog voor de Grand Prix van Singapore het gebruik van flexibele vleugels stop te zetten. Ook blikken we nog even gauw terug op de spectaculaire Dutch Grand Prix die afgelopen zondag op Zandvoort werd verreden. Lando Norris bleek daar een heftige ruzie te hebben gehad met zijn McLaren-engineer. Liam Lawson vertelde hulp te hebben gekregen van Max Verstappen voor zijn debuut. Carlos Sainz heeft laten weten dat de FIA niet moet ingrijpen bij Red Bull na een recordevenarende negende zege op rij voor Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Norris maakte knallende ruzie met engineer tijdens Dutch GP: "Ben jij ongelooflijk dom"

De Dutch Grand Prix die afgelopen zondag werd verreden, was een waar spektakel. Dat kwam mede dankzij twee stortbuien die over Circuit Zandvoort trokken. Waar het ene team de juiste beslissingen nam in de wisselvallige omstandigheden, waren er ook teams waar het strategisch gezien niet helemaal lekker liep. Een daarvan was McLaren. Lando Norris was de wedstrijd als tweede aangevangen, pakte de leiding op de zeiknatte baan door buiten te blijven op slicks, maar viel natuurlijk terug, toen hij geen grip meer had in de regen. McLaren wilde koste wat het kost hem buiten laten blijven, maar Norris wilde maar al te graag een pitstop voor intermediates maken. Er ontstond een heftige ruzie tussen Norris en zijn engineer Jose Manuel López García. Meer lezen? Klik hier!

Lawson kreeg boodschap mee van Verstappen voor Dutch GP: "Niet te veel nadenken"

Liam Lawson maakte op Circuit Zandvoort bij AlphaTauri zijn debuut in de Formule 1 als invaller voor Daniel Ricciardo die zijn middenhandsbeentje had gebroken bij een crash in de tweede vrije training voor de Dutch Grand Prix. Niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen en kampioenschapsleider Max Verstappen gaf de jonge Nieuw-Zeelander advies in aanloop naar de race. Lawson vertelde tegenover Newstalk ZB dat Verstappen 'altijd heel, heel goed voor me is geweest' en voegde eraan toe dat hij enkele motiverende woorden had voor hem vóór de race: "Max is altijd heel erg goed voor me geweest. Ik zie hem de hele tijd en vóór de race gaf hij mij ook een heel goed advies: denk er gewoon niet te veel over na en probeer ervan te genieten." Meer lezen? Klik hier!

Leclerc opgelucht na ontdekking zwakte van Ferrari dit seizoen: 'Kan niet wachten op 2024'

Scuderia Ferrari heeft ontdekt wat er fout is gegaan bij de ontwikkeling van de SF-23. De Italiaanse renstal hoopt nu met de Formule 1-auto van volgend jaar een aanzienlijke stap vooruit te maken om Max Verstappen en Red Bull Racing uit te kunnen dagen. "Het is voor ons nu overduidelijk wat we fout hebben gedaan met deze auto," vertelde aerodynamicaspecialist Enrico Cardile, hoofdverantwoordelijke voor het chassis, tegenover onder andere GPFans. "Wat de zwaktes zijn, is duidelijk. We zijn de fase van het moeten begrijpen voorbij. Voor de toekomst gaat het er nu om dat we een goede auto neerzetten die onze doelstellingen kan behalen. Dus we zitten niet meer in niemandsland [qua kennis]. Charles Leclerc is enthousiast geworden over het seizoen van 2024 na de opmerkingen van Cardile: "Het is geweldig om te horen en ik kan uiteraard niet wachten." Meer lezen? Klik hier!

Sainz sluit zich aan bij Wolff: 'FIA moet niet ingrijpen om dominantie Red Bull te stoppen'

Red Bull Racing is haast onverslaanbaar dit seizoen. De energydrankfabrikant heeft alle dertien Grands Prix tot nu toe op haar naam geschreven. Ferrari-coureur Carlos Sainz vindt echter niet dat de FIA moet ingrijpen om de dominantie van het team van Sergio Pérez en Max Verstappen te stoppen. Hij sluit zich dus aan bij eerdere uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Als mijn team had gedaan wat Red Bull heeft gedaan, en ik krijg voor elkaar wat Max nu aan het doen is, dan zou ik niet willen dat de Formule 1 iets zou veranderen, want ik denk dat we het dan verdienen om in die positie te staan en zij hebben het simpelweg ongelooflijk goed gedaan met de auto van dit jaar. Daarbij rijdt Max ook nog eens op een enorm hoog niveau," vertelde Sainz tegenover onder andere GPFans. Meer lezen? Klik hier!

'FIA ontdekt trucje F1-teams met flexibele vleugel en grijpt in richting raceweekend Singapore'

De FIA lijkt klaar te zijn met de trucjes die de Formule 1-teams hebben gevonden om onder de regels van het autosportorgaan uit te komen. Het gaat specifiek om de vleugels van de nieuwe F1-auto's. De FIA gaat richting het raceweekend in Singapore over iets minder dan drie weken dan ook ingrijpen. Dit wist motorsport.com woensdag te melden. Volgens het gerucht zouden veel teams gebruikmaken van flexibele vleugels, iets wat niet toegestaan is volgens de regels van de FIA. Dit kan namelijk gevaarlijk zijn en tevens voordelen qua prestaties met zich meebrengen. De FIA zou nu een formeel technical directive hebben opgezet om de regels nog eens duidelijk te maken en tevens aan te scherpen, zodat teams niet meer gebruik kunnen maken van flexibele vleugels zonder bestraft te kunnen worden. Meer lezen? Klik hier!

Alfa Romeo onthult speciale kleurstelling voor Italiaanse Grand Prix

Alfa Romeo Racing zal wederom met een speciale kleurstelling uitkomen. Ditmaal voor de Italiaanse Grand Prix op Autodromo Nazionale Monza die op de planning staat voor aankomend weekend. Met deze 'Tricolore' livery brengt Alfa Romeo een eerbetoon aan de 33 Stradale, de gloednieuwe supercar van de Italiaanse autofabrikant die ook vandaag werd onthuld. Op de Formule 1-bolides zullen we de Italiaanse vlag zien evenals gouden accenten op de velgen en '33 Stradale' op de engine cover, ook in het goud. Aangezien Alfa Romeo een Italiaans merk is en het team door Sauber wordt gerund, is Monza dus hun thuisrace. De fabriek van Sauber ligt in Hinwil, net over de grens in Zwitserland. 2023 is het laatste seizoen van de samenwerking tussen Alfa Romeo en Sauber. Meer lezen? Klik hier!