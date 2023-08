Lars Leeftink

AlphaTauri-reservecoureur Liam Lawson heeft uitgelegd hoe tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen hem advies gaf vóór zijn debuut in de Formule 1 tijdens de Dutch Grand Prix.

Lawson verving afgelopen weekend Daniel Ricciardo in Zandvoort nadat de Australiër een breuk in zijn linkerhand opliep dankzij een crash tijdens de tweede vrije training, waarbij de Australiër contact had gemaakt met de barrières. Lawson maakte vervolgens op zaterdag en zeker op zondag een solide debuut in moeilijke omstandigheden en eindigde uiteindelijk op P13, voor AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda. Ricciardo is geopereerd aan zijn breuk, maar zal ook tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza van komend weekend niet in actie komen, waardoor het al bevestigd is dat Lawson hem zal vervangen.

Lawson over Verstappen

Na wat een zenuwslopende en lastige debuutrace moet zijn geweest, onthulde Lawson dat er één persoon was die hem voor de race van advies had voorzien: titelverdediger en tweevoudig wereldkampioen Verstappen. Lawson vertelde tegenover Newstalk ZB dat de Nederlander 'altijd heel, heel goed voor me is geweest' en voegde eraan toe dat hij enkele motiverende woorden had voor de jonge coureur vóór de race: “Max is altijd heel erg goed voor me geweest. Ik zie hem de hele tijd en vóór de race gaf hij mij ook een heel goed advies: denk er gewoon niet te veel over na en probeer ervan te genieten.”

Lawson ziet droom uitkomen

Hij besprak ook de surrealistische aard van het waarmaken van zijn droom en zei dat hij moest denken aan de racegames die hij vroeger speelde. “Ik stapte in de auto voordat ik me kwalificeerde en ik herinner me dat ik een kind was en de F1-game speelde en het laadscherm ziet. Vlak voordat je auto gaat rijden, krijg je dan een optiemenu. Nu zit je ineens zelf in de auto in deze garage en staan er allemaal tv-camera's om je heen. Het was precies zoals het was toen ik acht jaar oud was en F1 2010 speelde.”