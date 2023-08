Lars Leeftink

Max Verstappen liet dinsdag aan de buitenwereld weten dat hij een nieuwe versie van zijn trofee, die hij won dankzij zijn zege tijdens de Formule Grand Prix van Hongarije, in ontvangst heeft genomen. Hij kreeg de trofee overhandigd in het bijzijn van aanstichter Lando Norris, wat bijzondere beelden opleverde.

Terwijl de tweevoudig wereldkampioen de overwinning op de Hungaroring veiligstelde, zorgde Norris er per ongeluk voor dat de sierlijke trofee van Verstappen van de bovenste trede viel en deze beschadigd raakte. Norris liet zich tijdens zijn traditionele feest met de champagne, waarbij hij de bodem van zijn fles op de grond sloeg om meer bruis te genereren, een beetje meeslepen. Door de actie van de 23-jarige Brit viel Verstappens P1-trofee per ongeluk van de bovenste trede van het podium en stuiterde naar beneden, waarbij een stuk van de trofee afbrak. Nu is de trofee dus weer in handen van Verstappen. De trofee is gerepareerd en werd dinsdag overhandigd aan de tweevoudig wereldkampioen.

Verstappen waarschuwt Norris

Wie wat dieper in de social media post van Verstappen duikt, pikt er een paar leuke momenten uit. Dit was vooral omdat naast Verstappen ook aanstichter Norris aanwezig was. Te zien op het social media-account van Verstappen is het moment waarop hij de gerepareerde versie ontvangt. De 25-jarige Verstappen kon er wel om lachen, want hij gaf Norris bij het zien en ontvangen van de trofee meteen aan dat hij 'er niet aan mocht komen'. De McLaren-ster voegde er vervolgens gekscherend aan toe: "Hoort het er zo uit te zien?", nadat Verstappen hem had laten zien dat hij het complete model in handen had. Norris ging vervolgens ook nog op de foto met een stuk papier waarop stond: "Meneer Lando Norris, McLaren. Ref: Invoice trophy," om gekscherend duidelijk te maken dat de rekening richting Norris gestuurd zou worden.