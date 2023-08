Vincent Bruins

Woensdag 30 augustus 2023 08:03 - Laatste update: 08:04

Scuderia Ferrari heeft ontdekt wat er fout is gegaan bij de ontwikkeling van de SF-23. De Italiaanse renstal hoopt nu met de Formule 1-auto van volgend jaar een aanzienlijke stap vooruit te maken om Max Verstappen en Red Bull Racing uit te kunnen dagen. Charles Leclerc is in ieder geval enthousiast over het seizoen van 2024.

Ferrari maakt geen topseizoen mee in de koningsklasse van de autosport. Het is dit jaar nog steeds op zoek naar haar eerste zege. Leclerc heeft wel een aantal podiums achter zijn naam staan met een tweede plek in Oostenrijk en derde plaatsen in Azerbeidzjan en België. Hij staat zesde in de tussenstand, een positie achter teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard heeft nog geen enkele bokaal verdiend, maar door constant te scoren is hij met nog negen races te gaan wel de betere van de twee.

Artikel gaat verder onder video

Overduidelijk

"Het is voor ons nu overduidelijk wat we fout hebben gedaan met deze auto," vertelde aerodynamicaspecialist Enrico Cardile, hoofdverantwoordelijke voor het chassis, tegenover onder andere GPFans. "Wat de zwaktes zijn, is duidelijk. We zijn de fase van het moeten begrijpen voorbij. Voor de toekomst gaat het er nu om dat we een goede auto neerzetten die onze doelstellingen kan behalen. Dus we zitten niet meer in niemandsland [qua kennis]. We weten wat we moeten doen, nu is het nog een kwestie van daadwerkelijk doen. Het is een kwestie van de juiste onderdelen maken voor de auto met de juiste architectuur als het ware om die doelen te bereiken."

OOK INTERESSANT: Leclerc besloot zelf om naar binnen te gaan voor mislukte eerste pitstop Dutch GP

Vreselijk lastig

"Wat het ook is, is dat deze auto constant is qua gedrag gedurende het hele raceweekend," vervolgde Cardile. "Echter, soms veranderde dit gedrag van circuit naar circuit. In Hongarije hadden we het lastig, maar in België kwamen de prestaties weer terug." Leclerc is in ieder geval blij met de opmerkingen van Cardile: "Het is geweldig om te horen en ik kan uiteraard niet wachten. Ten eerste heb ik nog dit seizoen om af te maken in 2023, maar we kunnen maar één kant op, want de auto is momenteel ontzettend moeilijk om in te rijden. Het is simpelweg vreselijk lastig om op de limiet te zitten."