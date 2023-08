Lars Leeftink

Charles Leclerc is het oneens met het feit dat Ferrari alle kritiek krijgt vanwege zijn fout rondom de eerste pitstops tijdens de Formule 1 Dutch Grand Prix. De Monegask had, zo blijkt, zelf de beslissing genomen om al vroeg na de start van de race naar de intermediates te gaan.

De race van Leclerc kreeg al vroeg een klap nadat hij in de derde ronde de pits in dook om van soft naar intermediates te gaan en vervolgens dertien seconden verloor, omdat de monteurs nog niet klaar bleken te staan met de nieuwe banden. Halverwege de eerste ronde had zware regenval de race al meteen weten te veranderen. Zowel Charles als Sergio Pérez, die kort de leiding nam in de race, kozen ervoor om voor de zekerheid al snel naar de intermediates te gaan. Als gevolg van de mindere pitstop viel de Monegask terug tot buiten de top tien. Leclerc kon zich niet meer herstellen en zou uiteindelijk voortijdig af moeten haken vanwege schade aan de vloer die was opgelopen tijdens een duel met de McLaren van Oscar Piastri.

Leclerc reageert

In gesprek met Sky Sports, kort nadat hij zijn SF-23 had verlaten, gaf Leclerc toe dat de vroeg pitstop een beslissing was geweest die door de Monegask zelf genomen was. "Ik wist niet wat de omstandigheden waren. In eerste instantie dachten we dat we een beetje regen konden verwachtten, niets extreems. Toen kwamen we in de laatste bocht en het was ineens stromende regen. Ik begreep meteen dat zelfs als de jongens er niet klaar voor waren, dat de juiste beslissing was [meteen naar binnen voor een pitstop]. Ik zou veel meer hebben verloren als ik buiten bleef."

Leclerc heeft geen spijt

Leclerc voelde zich niet per se schuldig omdat hij het heeft gedaan, simpelweg omdat hij gelooft dat dit het beste was wat hij kon doen. Zelfs als de uitvoering niet ideaal was. "Misschien hadden we kunnen optimaliseren als we als team al wel klaar hadden gestaan, maar om eerlijk te zijn hebben we qua posities meer gewonnen dan verloren. Ik denk dat we na onze pitstop op P6 of P7 zaten. Ik heb geen spijt van de late beslissing, maar we hadden het beter kunnen uitvoeren", gaf hij toe. Leclerc ging ook in op de schade die hij opliep tijdens zijn duel met Piastri in de beginfase van de race. "Ik denk dat dit [de schade] het resultaat was van contact met Oscar, maar het is heel vreemd omdat er heel weinig contact was. Helaas denk ik dat de schade een onderdeel beïnvloedde dat erg belangrijk was vanuit aerodynamisch oogpunt."