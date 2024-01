Lars Leeftink

Net zoals tijdens de afgelopen drie seizoenen staat de F1 Grand Prix van Nederland, de Dutch Grand Prix, ook in 2024 weer op het programma. Waar, wanneer en hoe laat mogen F1-fans verwachten dat het raceweekend dit jaar verreden gaat worden?

De populariteit van Max Verstappen zorgde ervoor dat de Formule 1 een paar jaar geleden besloot weer terug te keren naar Nederland en Zandvoort de middelen en mogelijkheden had en kreeg om een race in Nederland te organiseren. Verstappen maakte in 2015 zijn debuut namens Toro Rosso en ging in 2016 al naar Red Bull. Na een paar zeges kon de Nederlander in 2021 voor het eerst meedoen om de titel. Hij won deze titel meteen, waarna hij in 2022 en 2023 ook op dominante wijze kampioen werd met meerdere records op zak.

Grand Prix Nederland

Sinds het historische, spannende en controversiële seizoen 2021 staat de Grand Prix van Nederland weer op de kalender van de koningsklasse. Daarvoor stond de race voor het laatst in 1985 op het programma, toen gewonnen door Niki Lauda van McLaren. In 2021 won Verstappen met speels gemak de Grand Prix, waarna hij in 2022 met wat meer moeite de race zou winnen. Vorig jaar, in een jaar waar Verstappen bijna elke race won en domineerde, schreef hij zijn thuisrace wederom op zijn naam. Fernando Alonso eindigde na een race vol met chaos, pitstops en veranderende weersomstandigheden op P2, voor Pierre Gasly.

Dutch GP 2024

In 2024 staat de Grand Prix van Nederland wederom op het programma en zal Verstappen gaan voor zijn vierde zege op rij. Alleen in Abu Dhabi (Verstappen kan in 2024 voor het vijfde seizoen op rij daar winnen) doet de Nederlander het momenteel beter. In 2023 was er al een verandering in de datum waarop de race verreden werd, want daar waar de Grand Prix van Nederland eerst de tweede race na de zomerstop was, was het in 2023 ineens de eerste race na de zomerstop. Dit omdat de Grand Prix van België naar het laatste raceweekend voor de zomerstop ging.

Dit is ook in 2024 het geval. De Grand Prix van Nederland is in 2024 de eerste race na de zomerstop. Het weekend begint op vrijdag 23 augustus en zal duren tot zondag 25 augustus, als de race op het programma staat. Het zal een normaal weekend worden, zonder sprintrace. Er zullen dus gewoon twee vrije trainingen op vrijdag zijn met een training en kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. De Grand Prix zal om 15:00 uur beginnen. Ondanks dat de verwachting is dat er weer veel gedoe zal zijn rondom de licentie, iets wat de afgelopen drie jaar ook het geval was, zal de race plaats gaan vinden in Zandvoort. Dit was de afgelopen drie seizoenen ook het geval.