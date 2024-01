Lars Leeftink

Woensdag 3 januari 2024 08:51 - Laatste update: 08:54

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, is zich ervan bewust dat het team van Max Verstappen een groot risico neemt door het vanaf 2026 op motorisch gebied op te nemen tegen onder meer Mercedes, Ferrari en Honda. Toch denkt de ervaren Brit dat het mogelijk is.

In gesprek met Sky Sports geeft Horner een update over de huidige situatie omtrent Red Bull Powertrains. Het team gaat op dit gebied samenwerken met Ford om vanaf 2026 zelf motoren te kunnen maken en leveren. "Er is een egalisatiemechanisme in de regels, maar er zit altijd een vertraging omheen, meestal 12 maanden. We hebben samen met onze partners, samen met Ford, geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk om de motorfaciliteit op de campus te hebben. Nu hebben we een fabriek, ultramoderne faciliteiten en bijna 500 mensen die aan de 2026 motor werken."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen sluit Max/Lewis-samenwerking uit: "Het heeft nooit een kans"

Red Bull neemt risico

Toch weet Horner ook dat hij met zijn team een risico neemt door zelf motoren te gaan ontwikkelen en het op te nemen tegen teams en bedrijven die dit al jaren doen of er ervaring mee hebben. Honda, Mercedes, Ferrari, Renault en Audi zullen de concurrenten zijn vanaf 2026. "Om het vanuit het niets op te nemen tegen Mercedes, Ferrari, Honda, Renault en Audi, daar kijken we naar uit, maar het is een gewaagde stap, ook al denken we dat het op de lange termijn zal lonen."

Ferrari onder druk

Ferrari is dus één van die concurrenten. Volgens Horner staat het historische Italiaanse team constant onder druk. Druk die van de fans komt, maar ook van de Italiaanse media. "Ferrari is een ander soort team, een nationaal team. Er is een druk die daarmee gepaard gaat en de Italiaanse media zijn absoluut meedogenloos en nemen elke beweging onder de loep. De verwachtingen zijn enorm. Fred (Vasseur) is een capabele jongen en een racer en Ferrari is een groot dier in de F1. De verwachtingen voor hen zullen volgend jaar erg hoog zijn."