Brian Van Hinthum

Woensdag 3 januari 2024 07:59

Richting het einde van het seizoen 2023 kwam het vermeende droomteam van Lewis Hamilton en Max Verstappen weer ter sprake na enkele opmerkingen van Christian Horner over gesprekken met de Brit. Jos Verstappen zou de samenwerking graag zien gebeuren, maar schat de kans ontzettend klein in.

Er sloeg even een bom in, toen Daily Mail quotes van Horner publiceerde waarin de Brit zegt dat Hamilton eerder dit jaar - voordat hij een nieuw contract bij Mercedes ondertekende - via zijn management gesproken zou hebben met Red Bull Racing. "We hebben in de loop der jaren verschillende gesprekken gehad over de komst van Lewis. Ze hebben een paar keer contact opgenomen. De laatste keer, eerder dit jaar, was er een vraag of er interesse zou zijn", zo deed de Britse teambaas van Red Bull donderdag dat weekend uit de doeken.

Verstappen haalt schouders op

Later bleek het een behoorlijke storm in een glas water te zijn, maar gedroomd over het potentiële team werd er wel. Verstappen zei zelf meteen dat het nooit ging gebeuren. "Dat zou toch nooit werken. We zouden elkaar zeker proberen te verslaan. Maar ik denk dat het ook goed is om ons in verschillende teams te hebben", liet de Nederlander destijds weten. Uiteindelijk bleek het slechts om een aantal gesprekken tussen Horner en Hamilton's vader Anthony Hamilton te gaan.

Vader Jos sluit het uit

Vader Jos krijgt nu de vraag hoe hij aan zou kijken tegen een team met zijn zoon en de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik zou het graag zien", vertelt hij in gesprek met PlanetF1. Toch denkt ook hij dat het plannetje weinig kans op slagen zou hebben. "Ik denk dat iedereen weet dat het uiteindelijk nooit een kans heeft. Natuurlijk is het voor sommige mensen heerlijk om naar te kijken. Er is alleen zoveel gebeurd in 2021. Ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren."