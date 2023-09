Vincent Bruins

Dinsdag 19 september 2023 10:48 - Laatste update: 11:00

De Formule 1-race op Circuit Zandvoort wordt jaar op jaar uitverkocht, mede dankzij de populariteit van tweevoudig en regerend wereldkampioen Max Verstappen. De organisatie van de Dutch Grand Prix verandert daarom het proces omtrent de tickets niet. Er is namelijk veel meer vraag dan aanbod.

Sinds dat de wedstrijd van de koningsklasse weer in ons thuislandje wordt georganiseerd, is de vraag naar tickets enorm. Elk jaar komen dan ook honderdduizenden fans naar de Noord-Hollandse badplaats. De Orange Army wil maar al te graag met de Formule 1 bijwonen. In 2021 waren 195.000 mensen aanwezig, nadat er een limiet was opgesteld vanwege de pandemie. In 2022 en in 2023 zagen 305.000 fans hoe Verstappen de Grands Prix op zijn naam schreef.

Artikel gaat verder onder video

Aanvraag- en toewijzingsproces

De Dutch Grand Prix zal gebruik blijven maken van het aanvraag- en toewijzingsproces omtrent de tickets voor 2024 en 2025. Geïnteresseerden hadden van 25 augustus tot en met 8 september 2023 de kans om deze kaarten aan te vragen en ook deze keer is de vraag vele malen groter dan het aanbod. Opvallend is hierbij een groeiend deel van de aanvragen vanuit het buitenland. De toewijzing van de kaarten voor de races van 2024, en zelfs al een flink aantal voor 2025, vindt deze week plaats. De organisatie laat weten dat diegenen die voor 2024 uitgeloot zijn, de kans wordt geboden om direct voor 2025 kaarten te kopen.

OOK INTERESSANT: Dutch GP trekt in 2023 meer kijkers: 4,3 miljoen mensen zagen Verstappen winnen

Belangstelling onverminderd groot

Jan Lammers ziet dat de fans nog lang niet genoeg hebben van de populariteit van de Formule 1 in Nederland: "De belangstelling van de fans is onverminderd groot. De vraag blijft eenvoudigweg vele malen groter dan het aanbod. We zijn vijf tot tien keer overvraagd, afhankelijk van het soort kaarten. Na drie jaar staat de racefan uit binnen- en buitenland nog steeds in de rij en is het enthousiasme onverminderd groot. Zo ook in de zakelijke markt. Met nieuwe energie zijn we alweer bezig met 2024 en 2025," aldus de sportief directeur van de Dutch Grand Prix.