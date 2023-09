Lars Leeftink

Dinsdag 5 september 2023 17:49 - Laatste update: 18:10

De Formule 1 Dutch Grand Prix werd iets meer dan een week geleden verreden, maar nu is duidelijk geworden hoeveel mensen digitaal keken naar de zege van Max Verstappen in Zandvoort. Het bleken er meer te zijn dan in 2021 en 2022 het geval was.

Op zondag 27 augustus werd de derde Dutch Grand Prix sinds 2021 verreden. De voorgaande twee edities gingen naar Verstappen, die ook in 2023 bleek te winnen. De Nederlander veroverde pole position, gaf dankzij lastige weersomstandigheden deze positie even weg aan teamgenoot Sergio Perez, maar kwam via een undercut halverwege de race weer op P1 terecht. Deze positie zou hij niet meer uit handen geven, waardoor hij zijn negende zege op rij boekte. Inmiddels heeft Verstappen tien races op rij gewonnen door ook in Monz op P1 over de streep te komen.

Kijkcijfers

Uit het Nationaal Media Onderzoek (NMO) is gebleken dat 74.1% van de mensen die TV keken tijdens de race, naar de Formule 1 Dutch Grand Prix aan het kijken waren. Bij de NOS lag het gemiddelde op 2,3 miljoen kijkers, terwijl het totaal aan het einde van de race uit zou komen op 4,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om mensen die minimaal een minuut van de race gezien hebben via de Nationale Publieke Omroep. Voor de nabeschouwing bleven 1,8 miljoen mensen zitten. In 2021, toen de eerste F1-race in Zandvoort verreden werd, keken 3,3 miljoen mensen in totaal naar de Grand Prix. Een jaar later, in 2022, waren het 3,9 miljoen mensen die via de NOS naar de race keken. Kortom: het aantal van 4,3 miljoen in 2023 is hoger dan in 2021 en 2022 het geval was.

Viaplay en F1 TV

Zoals altijd was de race ook te zien via Viaplay, dat de Formule 1-rechten in Nederland heeft, en F1 TV. Deze kijkcijfers zijn, net zoals voor alle andere races gedurende het seizoen, niet bekend. Het is dus niet duidelijk of er meer mensen bij de NOS of bij de andere twee kanalen naar de Formule 1-race hebben gekeken, en wat het totale aantal mensen was dat de race gezien heeft. In Zandvoort alleen al waren elke dag meer dan 100.000 fans aanwezig, waardoor gesteld kan worden dat heel Nederland dat weekend in de ban was van de race in Zandvoort.